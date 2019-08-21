【深圳先行】畢馬威：深圳金融市場獲助推，有望帶動大灣區建設

《經濟通通訊社２１日專訊》內地近期發布關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區

的意見。畢馬威中國華南區首席合夥人黃文楷、畢馬威中國深圳辦公室管理合夥人李嘉林接受《

上海證券報》專訪時表示，《意見》的出台有利於推動深圳金融市場的發展，且有望帶動粵港澳

大灣區的建設。

《意見》提出，要提高金融服務實體經濟能力，研究完善創業板發行上市、再融資和併購重

組制度，創造條件推動注冊制改革。黃文楷解讀指，金融業的穩步發展對深圳乃至粵港澳大灣區

的建設有舉足輕重的作用，推動創業板注冊制改革是對未來新股發行審核制度做出的根本性改革

，有利於提高深圳金融行業的積極性、提升中國資本市場的市場化程度。他認為，新政對科創企

業的加速發展起到重要作用，預計深圳將會有更多成熟的金融科技公司走向資本市場。

《意見》還提出，要高標準、高質量建設自由貿易試驗區，加快構建與國際接軌的開放型經

濟新體制，支持深圳試點深化外匯管理改革等。李嘉林表示，這將有助於借鑒國內外其他先進區

域的政策與經驗，讓自由貿易試驗區成為產業發展的窗口以及連接深圳與國際的橋梁，並將有助

於優化營商環境，打造營商環境高地，吸引海內外投資，是實行更加積極主動開放戰略的一項重

大舉措。

根據畢馬威對中國城市創新力的評估，深圳位列創新第一梯隊城市中。就行業發展而言，該

機構預計，未來幾年深圳的高科技產品出口佔中國高科技出口總額的比重將會大幅上升。此外，

深圳還是中國醫療器械行業的重要產業集群區域，在基因檢測、醫學影像等細分領域具有領先優

勢。（ｗｌ）

