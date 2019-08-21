【ＦＯＣＵＳ】華為認正處「危亡關頭」，啟示「創造者經濟」將臨

【ＦＯＣＵＳ】小米（０１８０１０）周二（２０日）剛揭盅次季三大主要業務增速均見上

市新低，董事長雷軍「５Ｇ來臨的前夜，經營環境艱難」話音未落；華為「教父」任正非周一（

１９日）的一份內部文件最新曝光，聲稱「現在公司處在危亡關頭，已啟動『作戰模式』以渡過

這場危機」，再引發熱議。

侵侵借「關稅牌」、「華為牌」、「香港牌」等對華多線施壓。對於「關稅牌」，中國「以

拖待變」策略似見效，「香港牌」則或有望１０月前迎來政治解決；剩下的「華為牌」，倘成功

化危為機，勢有助中國從現時的「消費者經濟（Ｃｏｎｓｕｍｅｒ

Ｅｃｏｎｏｍｙ）」更上層樓至「創造者經濟（Ｃｒｅａｔｏｒ Ｅｃｏｎｏｍｙ）」。



＊號召立功，不勝任可下崗讓道＊



從孟晚舟事件、到出口管制實體清單、再到谷歌中止軟硬體和科技服務合作，通訊巨擘華為

面臨的前所未見逆風，由任正非最新內部文件可見一斑。他指，「上半年我們經營情況看起來很

好，應該是中國區客戶同情我們，及時支付了貨款，中國區銷售量大，顯得現金流多，這並不代

表真實情況。」

但他旋即話鋒一轉稱，「現在公司處在危亡關頭」，因此，第一是號召大家立功，第二是盡

快把優秀人員選拔上來。他更警告，如果有人認為自己不適合崗位，可以下崗讓道，以讓華為的

「坦克」開上戰場；如果想上戰場，可以拿根繩子綁在「坦克」上拖著走，每個人都要有這樣的

決心。

在任正非看來，華為今年面臨兩大挑戰，一是市場，「即要激進又要保守，提升經營質量的

同時，努力實現年初預定銷售目標」；二是研發，「短期要解決生產連續性問題，長期要敢於牽

引產業發展方向。」



＊５Ｇ前夕，小米同嘆經營艱難＊



儘管華為上半年智能手機出貨量同比增加２４％，且上周剛公布自行研發的「鴻蒙」操作系

統，但「禁用Ａｎｄｒｏｉｄ」的陰影恐衝擊華為核心的消費者業務下半年表現，無論是傳聞將

與ｉＰｈｏｎｅ１１硬撼的Ｍａｔｅ ３０，還是上市時間一延再延的

Ｍａｔｅ Ｘ，市場反應如何都充滿相當不確定性。

除了華府的打壓外憂，華為在內地市場的勁敵－－小米、ＯＰＰＯ、Ｖｉｖｏ罕有結盟，宣

布將確立一項互傳標準協議，令三大品牌的手機可不借助第三方應用，相互進行無線文件傳輸。

中美５Ｇ搶位戰的風勢亦影響小米，其昨日公布的業績顯示，次季智能手機、ＩｏＴ與生活

消費、互聯網服務三大業務增速齊放緩，中期純利更跌逾三成；「雷布斯」慨嘆，５Ｇ來臨的前

夜，經營環境艱難。

不過，有危亦有機，若按任正非的預想，通過３－５年時間實現組織「換血」，公司產生的

生力軍就將稱霸世界，而此勢有助中國從「消費者經濟」更上層樓至「創造者經濟」。未來社會

的核心行動者（Ｃｅｎｔｒａｌ Ａｃｔｏｒ）會否由「生產者經濟」的勞工、「消費者經濟」

的消費者，轉為「創造者經濟」的創造者？或是華為求存戰帶來的啟示。

（經濟通通訊社 俞瑾）

