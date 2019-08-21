《投資智慧－鄧聲興》香港有難取代的優勢，當務之急是停止暴力

《投資智慧》中央有意擴大深圳作為國際金融中心的定位，推進人民幣國際化，探索創新跨

境金融監管。深圳將建設成自由貿易試驗區，加速建構與國際接軌的開放型經濟新體制，並加強

外匯管理改革，且推動更多國際組織和機構落戶深圳。深圳取代香港的說法再成為關注。



固然深圳本身有很多優勢，深圳創新科技產業的興起，成功經濟轉型成全國創新科技中心。

２０１８年深圳ＧＤＰ以２４２２１億元，首次超逾本港２４０００億元人民幣。不過，兩地的

人均ＧＤＰ仍有一段距離，根據香港統計處公布，去年香港人均ＧＤＰ逾３６﹒５萬港元，折合

約３２﹒１萬元人民幣，為全國最高。深圳人均ＧＤＰ約１９﹒７萬元。另一方面，內地加速金

融改革，但人民幣國際化和資本帳開放仍然需時，正如上海取代香港國際金融中心的說法已在多

年前提出。



現時香港還有很多難以取代的優勢，港人勿妄自菲薄。本港司法獨立，法治環境仍理想。加

上資金進出便捷，亦是外資多年自由進出內地的橋樑。香港也是中國內地企業重要的離岸集資中

心。截至２０１８年底，在香港上市的內地企業有１１４６家，其中包括Ｈ股、紅籌股及民營企

業，總市值約為２﹒６萬億美元，佔市場總值的６８％。自１９９３年，內地企業通過發行股票

在香港集資超過８０００億美元。整體而言，香港在國家發展經濟過程中仍有無可取代的地位。

不過，近年本港政治爭拗不斷，港競爭力停滯不前。本港當務之急是停止暴力衝擊，回復理性討

論，讓社會秩序和經濟民生重回正軌。《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

