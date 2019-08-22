《一語中的－胡明月》靜觀其變

《一語中的》最近外圍環境變化太快了，帶來很多驚喜同時也有驚嚇，市場反應就陰晴不定

很難把握。當然港股現在估值不高，畢竟８月至今恆指累計仍跌小半成，如果今年有浮盈又有子

彈，可以少量入場參與，上試２６４００點。如果前期有套心態要好不妨靜觀其變。

《高信金融集團執行副總裁 胡明月》

