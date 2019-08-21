《師傅教路－黃瑋傑》３６１度中期業績比對去年下半年明顯改善

《師傅教路》３６１度（０１３６１）周一（１９日）公布了截至今年６月底止上半年度業

績，昨日（２０日）股價大升兩成四，收報１﹒５５元。今年上半年度，集團實現營業額

３２﹒３６億元人民幣，同比增長７﹒３％；股東應佔溢利為３﹒６７億元，增長９﹒７％。論

同比增幅，並非特別突出，但和去年下半年度比較，卻見到明顯改善，其中今年上半年度營業額

較去年下半年度增長５４％，而期內錄符股東應佔溢利，而去年下半年度集團錄得股東應佔虧損

３２００萬元。加上董事會宣布派發中期股息每股８﹒２港仙（２０１８年中期股息

７﹒６港仙）及特別股息每股１﹒１港仙，相當於總派息比率為４６﹒２％（去年同期為

３９﹒５％），所以為股價帶來利好刺激。



＊定位「起跑線」品牌，主打內地三線城市＊



相對於安踏體育（０２０２０）及李寧（０２３３１），３６１度股價明顯落後，這可能與

其定位有關。相比於行業內國際巨頭的「終點線」品牌，３６１度將自己定位於「起跑線」品牌

，主打三線或以下城市。於２０１９年６月３０日，集團共開設５４４４間核心品牌門店，其中

約７４﹒９％的門店位於中國三線或以下城市，而６﹒６％及１８﹒５％的門店分別位於中國一

線及二線城市。三線或以下城市的消費力與一線及二線城市相比，始終有所不及。



＊半年毛利率跌至４０﹒９％，銷售成本增＊



另外，值得注意的是，今年上半年度，集團鞋類及服裝銷量分別下降４﹒４％及１５％，主

要由於集團為看市場反應而謹慎降低生產所致。雖然銷量下降，但集團上半年度營業額仍錄得增

長，主要由於引進了若干標識產品以及同期冬季服裝銷售比例上升，令鞋類及服裝的平均批發售

價分別上升８﹒６％及３２％。童裝方面亦呈現量跌價升的現象，今年上半年度，３６１度童裝

銷量按年下降２﹒１％，但由於服裝產品平均批發價上升，導致整體平均批發價上升８﹒８％，

帶動收益增長６﹒６％至３﹒８８億元，佔集團總收益１２％。

集團上半年度毛利率４０﹒９％，同比下降了０﹒７個百分點，主要由於銷售成本按年增加

８﹒７％。其中，內部生產成本增加２１﹒７％，主要由於原材料成本增加了３５﹒４％。按產

品劃分，鞋類的毛利率輕微上升０﹒４個百分點，而服裝、配飾及３６１度童裝產品的毛利率則

分別下降１﹒９、３﹒８及０﹒４個百分點。《輝立證券董事 黃瑋傑》

（筆者沒有持有上述股票）

