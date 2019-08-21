《投資筆記－黃子燊》環球市況波動，債券ＥＴＦ避險收息兩相宜

《投資筆記》近日環球市場動盪，而相對環球其他市場，港股跌幅尤為顯著。而在經濟環境

方面，多個經濟體均出現經濟動能轉弱的跡象－美國方面，美國的１０年期國債孳息率自金融海

嘯後，首次低於２年期國債孳息率，出現了「利率倒掛」的現象；中國方面，根據上星期公布的

數據，七月份人民幣貸款增加１﹒０６萬億元人民幣，較去年同期減少３，９７５億元人民幣

（注意，去年下半年國內已在進行「去槓桿」）；七月份社會融資規模增量為人民幣１﹒０１萬

億元人民幣，遠低於市場預期的１﹒６３萬億元人民幣，加上七月的工業增加值增速跌至十七年

來最低的４﹒８％，這些指標均反映中國經濟正在放緩。歐洲方面，區內經濟龍頭德國，其國內

生產總值於今年第二季度萎縮了０﹒１％，為六年來最差，歐元區製造業ＰＭＩ。在此情況下，

投資者難免意興闌珊，希望減持股票避險了。



＊政經動盪投資者意興闌珊，各類債券ＥＴＦ投資範疇不同＊



那如果戰友希望減持股票避險，但又不想持有現金，那有甚麼選擇呢？債券ＥＴＦ可能是個

不錯的選擇。在港上市的債券ＥＴＦ琳琅滿目，而在筆者的角度，則會從實務角度出發，將在港

上市的債券ＥＴＦ，分為兩類－一類是和港股一樣，均會受人民幣匯率風險影響的，以人民幣作

基準貨幣的債券ＥＴＦ；另一類則是以人民幣以外的貨幣作基準貨幣的債券ＥＴＦ。

就著以人民幣作基準貨幣債券ＥＴＦ，雖然不同ＥＴＦ所追蹤的具體指數有所不同，但總括

而言，其投資的範疇主要是中國國債，及政策性銀行的債券。如平安中國國債（０３０８０），

為追蹤「中證平安５－１０年期國債活躍券指數」；南方政銀國債（０３１９９），及華夏政銀

國債（０２８１３）則均為追蹤「彭博巴克萊中國國債＋政策性銀行債券指數」，俱不脫出投資

中國國債及政策性銀行債券的範疇。

而就以人民幣以外的貨幣作基準貨幣的債券ＥＴＦ，總括而言，其投資的範疇主要是亞洲債

券、香港債券及美國國債－如ＢＭＯ亞洲美元投資級別債券（０３１４１）為追蹤彭博巴克萊亞

洲美元投資級別債券指數、ＰＲＥＭＩＡ美國國庫浮息票據ＥＴＦ（０３０７７）則為追蹤彭博

巴克萊美國浮動利率國債指數，而至於ＡＢＦ港債指數ＥＴＦ（０２８１９）則為追蹤主要由政

府、半政府及超國家機構所發行的債券構成的ｉＢｏｘｘ ＡＢＦ香港指數。



＊如欲避險，港元或美元債券ＥＴＦ較適合＊



那在目前的環境中，如投資者打算套現避險並買進債券ＥＴＦ，那類型的債券ＥＴＦ可以考

慮呢？由於如我們早前提及，港股的其中一個風險因素，是人民幣匯率風險，故此我們建議可買

入以人民幣以外的貨幣作基準貨幣的債券ＥＴＦ。其中，ＡＢＦ港債指數ＥＴＦ主要投資於港元

之政府及半政府債券，不用承擔人民幣匯率風險及信用風險，不失為一個選擇；另一方面，

ＰＲＥＭＩＡ美國國庫浮息票據ＥＴＦ追蹤彭博巴克萊美國浮動利率國債指數，至執筆時，其平

均到期收益率為２﹒１６％，亦是適合既欲避險，但又不想將資金閒置的戰友的選擇。以上兩者

的一個月回報分別為０﹒４６％及０﹒５８％，遠佳於恆生指數的－８﹒８１％，戰友們不妨考

慮。《晉裕環球資產管理投資研究部投資分析師 黃子燊》



＊聲明︰筆者為客戶管理的投資組合持有ＰＲＥＭＩＡ美國國庫浮息票據ＥＴＦ，並隨時買入或

賣出。

