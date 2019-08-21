《樓市亮話－湯文亮》支持政府就應該多補地價

《樓市亮話》地產建設商會先後發新聞稿，以及登廣告支持政府，支持林鄭月娥，堅決反對

暴力，甚至有個別地產商獨自再登廣告，堅決支持政府止暴制亂。大家千祈唔好忽略「以暴制亂

」這四個字，這是歸邊的意思，在未出廣告之前，不少地產商商場貼出告示，不歡迎警察內進，

就算痾尿都唔得，那些商場當然受到示威者歡迎，甚至可以作為他們避難，喘息地方。有人問我

點解地產商態度有１８０度轉變，從以前反對到現在支持政府？



我估計地產商轉軚基於兩個原因，首先是由於不准警察進入，示威者得以用作休息以及上糧

的地方，得閒無事仲會做一些貼紙，貼到成個商場變成連儂場，一般人都不敢去那些商場，人流

大幅減少，租戶叫苦連天，長此下去，一級商場就會淪落為民生場，整體租金收入大幅減少，令

到作為大業主的地產商一定要發聲支持政府，支持警隊執法，止暴制亂。否則，商場收入減少會

拖累業績，令到股價下跌，評分降低，地產商融資就有困難。其次當然是國泰（００２９３）跪

低，ＣＥＯ不但答允國家民航局的所有要求，而且變本加厲，要求所有員工不得參與非法示威活

動，國泰都跪低，唔通其他地產商連一紙廣告都慳番？老實說，現在才歸邊已經太遲，不過遲到

好過冇到。



其實，地產商要討好政府，登廣告根本不是一個辦法，政府又唔可以從中獲得收益，最好是

多補地價，令政府可以大大聲聲話供應達標，樓價受控，而現實就是在商場租金收入減少之下，

地產商多補地價，加速建樓，增加收入，這是唯一辦法，並不是要討好政府，或者可以話這是一

個兩全其美辦法。換句話說，今次示威活動雖然重創香港經濟，但或者可以幫到政府解決樓宇供

應不足這個老問題。不過，到最後都是要地產商願意補地價，政府或者反過來演繹，不願意補地

價地產商就是不支持政府。《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》

