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即市新聞

23/08/2019 18:02

《權證紅盤－朱紅》友邦中期純利增長１﹒３２倍，資金流入購證

　　《權證紅盤》近期中美貿易摩擦有升溫的跡象，美國總統特朗普突然於本月２日宣布將從９
月１日開始對３０００億美元的中國商品加徵１０％的關稅，加上美國國債孳息曲線出現倒掛，
投資者憂慮經濟衰退。恆指從７月高位２９０００點跌至上周低位２４９００點後反彈，近日在
２６０００點附近窄幅上落。
　　最新的恆指牛熊證分布區來看，恆指熊證重貨區集中在２６５００至２６６００點，共約
７２０張期指合約；而恆指牛證的重貨區則集中在２５９００至２６０００點，有約７２０張期
指合約。
　　過去一周窩輪市場第一大資金流入是是騰訊（００７００）認購證，有５４００萬元。第二
大資金流入的是恆指認沽證，有４９００萬元。第三大流入的是平保（０２３１８）認購證，有
１７００萬元。第四大流入的是友邦（０１２９９）的認購證，有約１７００萬元。第五大資金
流入的是小米（０１８１０）認購證，有１６００萬元。
　　友邦公布的中期純利增長１﹒３２倍，派息增長１４％至３３﹒３仙，新業務價值增長
２０％。股價從７月１９日高位８８﹒５元，回落１８％至７２元附近，股價反彈至２０天線
７７元。業績公布後，資金持續流入友邦認購證，如看好友邦，可留意友邦認購證１８６１８，
行使價８６元，１１月到期，實際槓桿１２倍。《中銀國際股票衍生產品部董事　朱紅》

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