《缸邊嫺談－黃惠嫺》海螺創業受惠環保國策，積極擴大產能前景佳

《缸邊嫺談》２０１８年海螺創業（００５８６）新增簽約１８個環保項目。截至２０１８

年１２月３１日止，集團固廢處置在建項目的處理能力為１４０萬噸╱年，報批待建的處理能力

為４０萬噸╱年；爐排垃圾發電在建項目的處理能力為２６８萬噸╱年，報批待建的處理能力為

２６０萬噸╱年；水泥窯處置垃圾在建項目的處理能力為７萬噸╱年。

即現時集團共有７１５萬噸╱年的處理能力仍在建設當中及報批待建當中，較已建成年處理

能力３１７﹒５萬，增加１﹒２５倍之多，若所有在手建設及待建設的項目完成落地後，眾多的

儲備投入營運後集團的收入將會倍增。



＊政策扶持＊



近年國家繼續加大對環境治理的力度，繼續出台相關的政策，當中包括《「十三五」全國城

鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》。而根據國家環保部規劃所推測，「十三五規劃」期間社

會環保的總投資或會超過１７萬億元人民幣。同時預計「十三五」規劃的環保行業中的生活廢物

及危廢處理提升至更高層面，而「史上最嚴」的新《環境保護法》已於２０１８年１月１日起施

行。而集團擁有的水泥窯協同處置工業固廢危廢、利用水泥窯協同處置城市生活垃圾、爐排爐生

活垃圾發電三類技術，在環保政策下無疑將迎來更大的發展機遇。



＊新簽合同量超出預期＊



今年上半年集團新簽的項目超過預期，已分別簽約了５個水泥窯協同處置固體廢物及危險廢

物項目，以及１３個燼排爐垃圾焚燒發電項目。３月時集團與中國建材合資成立的「海建香港控

股」，主要負責投資、經營及管理中國建材從事水泥相關業務的若干附屬公司現有及未來的固廢

處置業務，預計規劃處置產能不少於３００萬噸╱年；４月及５月時集團分別與內蒙古蒙西水泥

股份及中國山水水泥集團簽署戰略合作框架協議，根據山水水泥的協議，雙方達成共同開拓山水

水泥相關水泥熟料基地企業生產線所覆蓋區域的水泥窯協同處置工業固廢危廢項目及共同構建上

下游產業鏈子。



現時海螺創業目前間接持有海螺水泥（００９１４）３６﹒４％股權，今年第一季海螺水泥

的收入同比增長６３％至３０５﹒０１億元，股東應佔溢利同比增長２７％至６０﹒８１億元，

業績增長超預期，相信隨著國家為穩經濟加大基建投資下，集團未來從海螺水泥取得的收入會繼

續增加。環保產業仍是國家重點關注和支持的產業，隨著經濟發展加快，城鎮化規模增加，集團

制定了２０１９－２０２３年發展規劃，將爭取於２０２３年全力實現「１１３３」的發展目標

，即：固廢處置簽約年處置能力１０００萬噸，爐排爐垃圾發電簽約年處置能力１８００萬噸，

新型建材板產銷量３１００萬平方米，港口物流吞吐量３６００萬噸。若集團能達到所訂下的長

遠目標，而集團作為內地水泥窯處置危廢行行業的龍頭，在國家重視環保，加上集團積極擴大產

能及處理能力之下，未來集團的收入將會得到不斷的增長。投資者可考慮於２５﹒６元以下的位

置增持或吸納，目標價為２９﹒６元。

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

