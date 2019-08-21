【企業盈警】瑞風新能源（００５２７）料中期轉盈為虧

《經濟通通訊社２１日專訊》瑞風新能源（００５２７）發盈警，預期截至６月３０日止中

期錄得公司權益持有人應佔虧損，而去年同期錄得溢利約２０００萬元人民幣。

轉盈為虧主因期內融資成本較去年同期有所增長，加上期內發行可換股債券之股份支付開支

之非現金及非經營項目，而去年同期內並無確認有關開支。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

