《經濟通通訊社２１日專訊》萊蒙國際（０３６８８）發盈警，預期截至６月３０日止中期
將錄虧損較去年同期虧損３０３２萬元有所增加。
虧損增加主因沒有嵌入可換股債券的購股權轉換時的公允價值正面變動，而去年同期則錄得
相關變動所致。
該集團將於下周四（２９日）公布業績。（ｗｈ）
21/08/2019 07:53
【企業盈警】萊蒙國際（０３６８８）料中期虧損增加
《經濟通通訊社２１日專訊》萊蒙國際（０３６８８）發盈警，預期截至６月３０日止中期
將錄虧損較去年同期虧損３０３２萬元有所增加。
虧損增加主因沒有嵌入可換股債券的購股權轉換時的公允價值正面變動，而去年同期則錄得
相關變動所致。
該集團將於下周四（２９日）公布業績。（ｗｈ）
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