【企業盈警】華金國際（００９８２）料中期虧損減逾５０％

《經濟通通訊社２１日專訊》華金國際（００９８２）發盈警，預期截至６月３０日止中期

錄得虧損淨額較去年同期２９８７萬元大幅減少逾５０％，即約１４９４萬元。

虧損減少主因金融服務業務的諮詢收入增加，加上去年最後一季開展新業務包括酒店顧問、

管理及展覽服務策劃業務的額外收入。

該集團按上市規則盡快公布業績。（ｗｈ）

