  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/08/2019 07:53

【企業盈警】華金國際（００９８２）料中期虧損減逾５０％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》華金國際（００９８２）發盈警，預期截至６月３０日止中期
錄得虧損淨額較去年同期２９８７萬元大幅減少逾５０％，即約１４９４萬元。
　　虧損減少主因金融服務業務的諮詢收入增加，加上去年最後一季開展新業務包括酒店顧問、
管理及展覽服務策劃業務的額外收入。
　　該集團按上市規則盡快公布業績。（ｗｈ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態21/08/2019
意總理請辭 提前大選機會增
專訪20/08/2019
【大灣區－專訪】仲量聯行最看好深廣樓市 二線城市有待外溢利好
FOCUS20/08/2019
【FOCUS】「魔笛」再起、漁翁得利 「撤回」修例有轉機?
生財有道20/08/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：恒指26500阻力大
生財有道20/08/2019
【深圳先行】張智威：對大灣區經濟有利 深控、雅居樂現價可追入
國際動態20/08/2019
泰國外交部 反對中印旅客免簽證
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金