【企業盈喜】雷士照明（０２２２２）料中期利潤增３倍

《經濟通通訊社２１日專訊》雷士照明（０２２２２）發盈喜，預期截至６月３０日止中期

錄得的母公司擁有人應佔利潤將較去年同期９１８５萬元（人民幣．下同）增長約３倍，即約３

﹒６７億元。

盈利增長主因去年下半年新收購的電商及國際業務的貢獻，令收入較去年同期增加，加上貢

獻的毛利、改變產品銷售結構及降低整體成本的影響，令其毛利及毛利率較去年同期增加。

此外，期內出售一家附屬公司雷士照明（中國）錄得處置收入７﹒６１億元，以及應收雷士

中國款項減值損失５﹒５９億元。（ｗｈ）

