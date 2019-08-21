【企業盈喜】建德國際（００８６５）料中期溢利錄得增長

《經濟通通訊社２１日專訊》建德國際（００８６５）發盈喜，預期截至６月３０日止中期

公司擁有人應佔溢利較去年同期相關溢利約３３４萬元人民幣將錄得增長。

溢利上升主因物業發展業務的收益及毛利增加所致。

該集團預於本月３１日前公布業績。（ｗｈ）

