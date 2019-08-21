【企業盈警】豐盛控股（００６０７）料中期轉蝕２６億人幣

《經濟通通訊社２１日專訊》豐盛控股（００６０７）發盈警，預期截至６月３０日止中期

錄虧損約２６億元（人民幣．下同），而去年同期則錄純利約５﹒４８億元。

轉盈為虧主因金融工具公允值大幅減少，由去年同期收益淨額約７﹒０５億元改為期內錄虧

損淨額約２１﹒３４億元所致。該集團指有關金融工具的公允值虧損淨額屬非現金性質。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

