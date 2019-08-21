【企業盈警】新時代能源（００１６６）料中期蝕最多１１３３萬元

《經濟通通訊社２１日專訊》新時代能源（００１６６）預期截至６月３０日止中期虧損介

乎約９２７﹒３萬元至約１１３３﹒３萬元，而去年同期則錄虧損約９７３２﹒５萬元。

該集團指虧損主因沒有如去年同期確認Ｆｏｏｔｈｉｌｌｓ Ｅｘｐｌｏｒａｔｉｏｎ

Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ發行的承兌票據減值虧損、匯兌虧損淨額較去年同期減少及期內確認惡性通

脹貨幣調整收益。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

