《經濟通通訊社２１日專訊》新時代能源（００１６６）預期截至６月３０日止中期虧損介
乎約９２７﹒３萬元至約１１３３﹒３萬元，而去年同期則錄虧損約９７３２﹒５萬元。
該集團指虧損主因沒有如去年同期確認Ｆｏｏｔｈｉｌｌｓ Ｅｘｐｌｏｒａｔｉｏｎ
Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ發行的承兌票據減值虧損、匯兌虧損淨額較去年同期減少及期內確認惡性通
脹貨幣調整收益。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
21/08/2019 08:00
【企業盈警】新時代能源（００１６６）料中期蝕最多１１３３萬元
《經濟通通訊社２１日專訊》新時代能源（００１６６）預期截至６月３０日止中期虧損介
乎約９２７﹒３萬元至約１１３３﹒３萬元，而去年同期則錄虧損約９７３２﹒５萬元。
該集團指虧損主因沒有如去年同期確認Ｆｏｏｔｈｉｌｌｓ Ｅｘｐｌｏｒａｔｉｏｎ
Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ發行的承兌票據減值虧損、匯兌虧損淨額較去年同期減少及期內確認惡性通
脹貨幣調整收益。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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