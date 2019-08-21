【北水炒Ｄ乜】北水淨流入近３０億，買建行工行中移動沽匯控

《經濟通通訊社２１日專訊》港股連升四日累漲１０１０點後，周二（２０日）早上低開

３５點，未幾一度最多跌１４２點，全日低見２６１４９點。隨著醫藥股及手機設備股不斷有資

金湧入，港股止跌回升，最多反彈５５點，全日高見２６３４７點。不過，本地地產股出現回吐

，加上匯控（００００５）及友邦（０１２９９）等重磅股捱沽，港股午後再度轉跌，最終全日

收跌６０點或０﹒２３％，報２６２３１點。



＊北水流入繼續減少＊



按額度計算，北水全日淨流入２９﹒８４億元人民幣，較周一（１９日）減１４％。北水淨

買入最多的個股依次是建行（００９３９）、工行（０１３９８）及中移動（００９４１）；淨

賣出最多的是匯控（００００５）及石藥集團（０１０９３）。

主板成交７９４﹒９億元，較周一減少近１８％，其中港股通成交９３﹒２７億元，佔總成

交１１﹒７％。



＊內銀遇逆風，北水仍企硬＊



國際信貸評級機構穆迪投資服務表示，人行改革ＬＰＲ將令內地銀行業的貸款利潤收窄，因

而對銀行信貸帶來負面的影響，同時，較低的貸款利息收益率會削弱資產質素。銀行股連續兩日

偏軟，建行及工行股價下跌，惟分別獲４﹒７億元及３億元北水進駐。廣電總局推動５Ｇ發展，

中移動受鼓舞，１﹒９億元北水淨流入，美國延長對華為禁令的寬限期，手機設備股舜宇光學

（０２３８２）漲４﹒９％，同獲１﹒９億元北水買入。

匯控遭７９２１萬元北水淨流出，石藥集團績後連續兩日股價大漲，惟周二有１８９１萬元

北水流出。（ｅｙ）

