《日入而息》東亞少賺７５％削派息，恒地少賺五成，港股升３８點

《今天重點》﹡東亞（０００２３）半年賺１０億元，跌７５％，派息減至１１仙；東亞上

半年減值損失大增１６﹒９倍，淨息差擴闊２點子；東亞上半年中國業務淨

虧損２８﹒４６億，續審慎經營內地信貸業務；東亞本港經濟表現受內外因

素拖累，樓價或出現調整；東亞料本港不會緊貼美國減息，集團無裁員計劃

；東亞冀中國業務表現下半年改善，惟全年難以扭虧；李國寶執行主席僱傭

合約任期２０２２年６月底屆滿

﹡恆基地產（０００１２）上半年純利跌５０％至７５億元，派中期息０﹒５

元；恆地中期基礎盈利減少５２％，物業銷售應佔稅前盈利跌７２％；恆地

中期香港應佔租金收入增４％，主要香港出租物業出租率９８％；社會氣氛

為樓市增不明朗因素，上半年香港物業銷售額７９億

﹡陳茂波料第三季經濟表現差，上周訪港旅客按年跌四成



《即日市況》﹡港股止跌轉升，全日收漲３８點報２６２７０，成交７５１億



《深滬股市》﹡滬綜指窄幅收升０﹒０１％，兩市成交再減１３％



《美元匯價》﹡澳洲央行仍有機會減息，澳元高位可空；歐元最新報１﹒１１０１╱０４，

日圓最新報１０６﹒４２╱４６



《公司業績》﹡東亞（０００２３）半年賺１０億元，跌７５％，派息減至１１仙；東亞上

半年減值損失大增１６﹒９倍，淨息差擴闊２點子；東亞上半年中國業務淨

虧損２８﹒４６億，續審慎經營內地信貸業務

﹡中海宏洋（０００８１）中期賺１８﹒３億元，增８１％，中期息增至６仙

﹡中視金橋（００６２３）中期盈轉虧蝕９６７９萬元人民幣，不派息

﹡晶苑（０２２３２）中期溢利跌近１５％至６００７萬美元，息４港仙

﹡陽光油砂（０２０１２）中期虧損收窄至３４９２萬加元，不派息

﹡雅居樂（０３３８３）中期多賺３５％至５１億元人民幣，派息６０港仙

﹡康臣葯業（０１６８１）中期多賺１４％達２﹒５億元人民幣，派息十港仙

﹡勝獅貨櫃（００７１６）中期虧損擴至５０３３萬美元，不派中期息

﹡特步（０１３６８）半年賺４﹒６３億元人民幣，增２３％，息１２﹒５港

仙；特步上半年派息率升至５９﹒３％，毛利率４４﹒６％

﹡合生創展（００７５４）半年盈利２６﹒５億元，升７％，派息１０仙

﹡吉利（００１７５）中期盈利４０﹒１億元人民幣，跌４０％，不派息

﹡綠景中國地產（０００９５）中期純利增加４倍至９﹒９２億元人民幣，不

派息

﹡中海油服（０２８８３）中期虧轉盈賺９﹒７３億元人民幣，不派中期息

﹡拼多多第二季虧損１０億人幣遠勝預期，季內營收急增１﹒７倍

﹡遠洋（０３３７７）中期純利跌兩成至１９億元人民幣，派息０﹒１１港元

﹡亞洲金融（００６６２）中期純利升１２１％至２﹒４５億元，派中期息

３﹒５仙

﹡巨騰國際（０３３３６）中期虧損收窄至４７３５﹒５萬元，不派息

﹡恆基發展（０００９７）中期盈利２１００萬元，跌５６％，派息２仙

﹡恆基地產（０００１２）上半年純利跌５０％至７５億元，派中期息０﹒５

元；恆地中期基礎盈利減少５２％，物業銷售應佔稅前盈利跌７２％



《公司資訊》﹡恆地（０００１２）中期香港應佔租金收入增４％，主要香港出租物業出租

率９８％；社會氣氛為樓市增不明朗因素，上半年香港物業銷售額７９億

﹡東亞（０００２３）本港經濟表現受內外因素拖累，樓價或出現調整；東亞

料本港不會緊貼美國減息，集團無裁員計劃；東亞冀中國業務表現下半年改

善，惟全年難以扭虧；東亞跟隨匯恆，全面加按息０﹒１厘；李國寶執行主

席僱傭合約任期２０２２年６月底屆滿

﹡旭陽（０１９０７）向內蒙古中燃增資，重啟煤製甲醇生產項目

﹡俄鋁（００４８６）Ｎｏｒｉｌｓｋ表現對集團中期業績正面影響

﹡信義玻璃（００８６８）再獲董清世增持９６﹒４萬股，持股量升至

１０﹒３％

﹡新煮意（０８１７９）供股獲３３﹒４％效接納

﹡國泰（００２９３）７月載客量按年增加４％，料８月及往後收益受壓

﹡綠景中國地產（０００９５）維持全年銷售目標６０億元人民幣



《國企紅籌》﹡上石化（００３３８）料今年資本開支１５億，派息率不低於３０％

﹡亞洲衛星（０１１３５）私有化涉附屬所持非本地電視牌照的部分條件已獲

達成

﹡昆明機床（００３００）本月２６日起被取消Ｈ股上市地位



《神州民企》﹡建業地產（００８３２）有信心完成全年６３５億元人民幣銷售目標

﹡吉利（００１７５）中期汽車銷售量跌１５％，全年銷量目標降１０％至

１３６萬部；黃金時代可能已過去，迎接白金時代來臨

﹡雅居樂（０３３８３）上半年預售５８２億元人民幣，完成全年目標５２％

；維持全年銷售目標１１００億元人民幣，不會大範圍及統一減價

﹡內地下發新一批國產遊戲版號，騰訊（００７００）網易出品在列

﹡金山軟件（０３８８８）因技術問題停止一遊戲推廣，料下半年遊戲利潤遜

預期

﹡佳兆業美好（０２１６８）未來收購或朝著高端住宅及非住宅物業等項目

﹡天工國際（００８２６）人民幣貶值對集團有利，未來持續增加直銷比例

﹡富貴鳥（０１８１９）已就取消上市地位決定向上市覆核委員會申覆核

﹡特步國際（０１３６８）料下半年同店銷售增長高單位數至低雙位數

﹡萬科（０２２０２）會集中在經濟增長良好地區發展，暫沒分拆計劃



《中國要聞》﹡中興通訊與海信集團簽署５Ｇ戰略合作框架協議

﹡報告指料全球５Ｇ手機銷量２０２０年達到１﹒６億部

﹡華為、騰訊進行全球首次５Ｇ邊緣計算實際應用

﹡中百集團開市即漲停，永輝收購股權事項獲市監局發行

﹡人大法工委表示國務院正抓緊制定外商投資法的實施條例

﹡中國與新加坡簽署適航維修互認協議

﹡商務部表示關稅水平降至７﹒５％低於大部分發展中國家；美國企業對墨盒

產品提起３３７調查申請

﹡第九次中日韓外長會發布「中日韓＋Ｘ」合作概念文件

﹡人行６００億逆回購利率持平，淨回籠４００億

﹡今年以來內地商銀資本補充債發行額逾７０００億創新高

﹡天津市國資委原主任李福明接受審查調查

﹡世界機器人大會開幕，聚焦智能機器人產業發展

﹡跨國公司領導人青島峰會１０月１９日至２０日舉辦

﹡上海啟動向非滬籍家庭供應共有產權保障住房

﹡浦發銀行上海自貿區新片區分行正式揭牌營業

﹡高盛向中證監申請控股在華合資證券公司高盛高華

﹡加拿大邊境官員表示孟晚舟承認華為在伊朗設有辦事處

﹡孟晚舟辯稱加拿大侵犯權利，作出非法搜查及審訊；孟晚舟案文件：華為另

涉向法巴及花旗隱瞞伊朗業務

﹡北大荒集團與華為簽署戰略合作協議

﹡無懼美打壓，華為周五將發布新ＡＩ處理器及計算框架

﹡海蘭信計劃將海底網技術與裝備研發、生產落地深圳

﹡萬科表示高度關注深圳先行示範區，配合房地產市場變化；中央支持深圳示

範區，萬科表示深圳在向香港學習中長大

﹡據報深圳市區域性國資國企改革試驗實施方案獲批

﹡官媒再評中美貿戰：美國公司倒閉怨不得中國

﹡美國ＩＴＣ認定中國進口鋼架存在補貼行為

﹡據報蓬佩奧私下表示美中貿易戰將於明年大選時結束

﹡銀保監同意中國銀行在雄安設立投資管理型村鎮銀行

﹡外交部回應特朗普對中美關係言論：合則兩利鬥則俱傷

﹡蘇寧環球表示累計耗資９﹒５億元人民幣回購逾９％股份

﹡畢馬威表示深圳金融市場獲助推，有望帶動大灣區建設



《寶島快訊》﹡台股平收，報１０５２５﹒８點



《其他消息》﹡陳茂波料第三季經濟表現差，上周訪港旅客按年跌四成

﹡私宅轉手獲利比率兩連跌，但平均每宗仍賺８９％

﹡嘉華會德豐財團啟德住宅地次標價僅低５﹒５％

﹡深股通額度全日用８﹒９億元；滬股通額度全日用１４﹒３億元，陸股通流

入２０億元



《修例風暴》﹡網流傳英領館失蹤職員家人聲明：入境處確認其被行拘

﹡涉襲《環時》記者２３歲無業女子還押１０月再提訊

﹡外交部表示英駐港領事館職員遭深圳警方行政拘留１５天

﹡警方表示６月至今，涉及連儂牆刑事案５７宗４７人被捕；警方曾查詢英領

事館職員下落，行政拘留不在通報範圍

﹡麥康奈爾撰文：早晚世界各國都會與香港共同對抗北京

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