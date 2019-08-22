《國金與投資－曾廣標》華為式民主與獨裁

《國金與投資》美國行政當局決定延長９０天讓美國企業與華為做生意，特朗普顯得很無奈

，指美國農村地方要及早取得替代品，不再使用華為的通訊設備，不過，特朗普面對的更大壓力

是來自美國的芯片製造商，因為事實擺明，就算美商停止供貨，華為還是可以製造出５Ｇ基站及

其他尖端產品，供貨給世界各地買家。



華為舵手任正非日前接受英國天空電視台訪問時，就指出華為的備胎已可轉正，但若美企繼

續供貨，華為也願意採用及繼續購買美國的零部件，但他強烈反對把華為作為中美貿易談判的籌

碼，認為這完全不需要。



＊任正非為何擁一票否決權？＊



在華為，任正非是屬於一票獨大，因為他個人在董事會擁有否決權，在華為的管治體制，管

理人員是由持股員工層層選出來的，是屬於民主決定，然而，在關鍵的時候，還得由任正非這個

創辦人把關，以防出現大多數人的錯誤決定。他表示，退休之後，華為的否決權會改由七人組成

的決策層共同掌握。我認為，華為是真正體現了民主集中制的優點，因為很多時，民主集中制更

強調集中，民主往往只是走過場。



＊持股員工，富了或失去鬥心＊



任正非透露，他本來打算去年便從一票否決權退下來，可是不少華為人都變得富有了開始安

於現狀，缺乏鬥心，而美國政府卻突然向華為開戰，提醒了華為人，明白是處於生死的關頭，而

鬥心也回來了。他說，這個時候就要吐故立新，把有能力及有鬥心者提拔上去，把安逸者裁撤，

建立一枝更堅強的隊伍。



華為是由職工持股的集體所有制企業，由於早已大賺特賺，華為人大部分都變得富有，因此

必然有部分人不想在與美國爭鬥的環境下繼續拚搏，因此，退下來也是理所當然。



＊發表新ＯＳ，仍想優先用安卓＊



華為的發展觀念一向是互利合作，創造共贏的局面，目前，面對著谷歌可能被逼限制華為手

機的安卓系統更新，因此，華為公開了本身開發的鴻蒙操作系統。但任正非表明，這個操作系統

絕非優先用於手機上，華為很希望能與谷歌繼續合作，但若真的被封殺，則也只能讓鴻蒙加入手

機ＯＳ的競爭，也會透過開放源碼讓美國以外的所有國家也可享用新的操作系統，結束美國兩個

手機操作系統獨大的局面。



任正非明白到華為手機外銷，目前一個很重要因素是可以繼續採用安卓和谷歌的幾款王牌軟

件。然而，若果自己手上沒有牌，特朗普必定會阻止谷歌與華為合作，因此，必須公開新的操作

系統作為牽制。



任正非表明很重視英國的５Ｇ市場，他也明白美國正在大力施壓，只盼英國新首相約翰遜能

作出明智決擇，但他強調，世界絕大部分國家還是會採用華為的５Ｇ設備，因為華為確實是處於

領先的位置，在五年內仍可保持，至於今後如何，就要看就算被美國封殺下，華為是否可以自主

創新。對此，他基本上是樂觀的，但至好當然是美國回到合作共贏的正軌。



＊拒評港局，盼機場不影響女兒上學＊



天空的記者也追問，作為以深圳為總部的公司，他如何看等鄰近香港近期的亂局。對此，任

正非很小心，避免評論，指自己對香港情況並不了解，但他也說了一句，但願他的小女兒在香港

搭飛機到外國上學時，在機場可以順利通過。



對於與中共的關系，任正非今次作出了較深入的回答，他表示，不宜誇大黨委在企業內的作

用。他指出，在改革開放前，黨委直接管企業，但證明效果欠佳，才會容許多種所有制並存，企

業有黨組織存在，但只管作風和紀律等，不涉企業的運作，他間接承認了華為也存在著黨組織，

而他早就公開他作為共產黨員的身份。



＊任老理想：扶貧邁向共同富裕＊



對於中國的發展，他在今次訪問最重視扶貧的成績，指出邁向共同富裕才是終極目標。在任

正非眼中，華為在非洲的投資，就是一種國際主義的精神，不是求賺錢，而是幫助落後國家。



踏入新世紀以來，科技正在突飛猛進，但最大的結構性問題，在於貧富懸殊的情況更加嚴重

，任正非認為，現時中共領導層的最大政績，就是著手解決這個問題並且取得了成績。



無可否認的，任老不僅是華為的也是中國政府的最佳公關！《資深評論員 曾廣標》

