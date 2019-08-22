《行內行外－梁崇讓》刀下留人

《行內行外》《逃犯條例》的風波已擾攘兩個多月了，至今還未有平息的跡象，香港經濟已

受到嚴重創傷。雖然政府即時推出多項利民措施，試圖紓緩市民的困境，並希望藉此與中小企業

經營者共度時艱，但筆者相信市民最希望的，是看到香港社會盡快結束動盪，修補撕裂，讓大家

可以收拾創傷的心靈，重建社會秩序和發展經濟。筆者希望事件最終可以平息，而香港政府能汲

取教訓，日後在施政或推行任何政策時，先多做民意諮詢，要清楚了解和民意要更貼地。



＊政局不穩或出現倒閉潮＊



要積極推出多些利民的政策和計劃，千萬不要像以往的積極不干預政策，縱容各大財團的業

務霸權，對香港小市民進行掠奪，造成民怨、民憤、民叛。筆者多次強調「政經分不開」，香港

政局的不穩已令餐飲、旅遊、物流、金融、零售、地產代理等行業陷入困境，個別行業或企業將

會出現倒閉潮，上周未已傳出有多間酒樓即時或打算租約期滿後便結業。



有商會表示今次的惡劣形勢比沙士時期更甚，企業的結業潮自然令商舖的價格和租金有下調

壓力，至於私樓雖然樓價未至大跌，但樓市交投淡靜，加上匯豐銀行（００００５）個半月內，

兩度提高按息，並削減現金回贈，這意味匯豐也在擔心樓市的前景，而早作準備，料其他銀行也

會對樓宇按揭轉趨審慎，加上近月來社會動盪因素，令地產代理佣金收入大減，業內人士更稱現

時的交投量差過沙士時期，估計又有部分經紀因捱不住被逼離開行業。



＊持牌數不代表行業情況＊



有行內人士表示，目前實際在職代理只佔持牌人數約一半，其他都只是在掛牌而沒有上班工

作，因此如只看持牌人士註冊的數目每年遞增，可誤以為行業興旺，實令入職者出現錯覺；其實

這現象早已在香港證券及期貨業出現，據統計證券及期貨持牌人士不斷增加，與生意難做的說法

背馳，實難以叫人信服。



筆者在《行內行外》已多次提及，實情是靠佣金收入的從業員已離開行業或靠行內俗稱「自

己炒」，即自己每天炒買來維持生計，自營業務能否獲得盈利不在此討論，另有部分從業員則要

靠找兼職工作來幫補收入，但由於證監會規定如中介人有效牌照停了三年便需重考，因此大部分

從業員為免重考，遂不願意或隨意放棄牌照，又或從事行業這麼多年總有感情，加上始終有工作

寄托，總好過在家無所事事吧！舊的沒有退出，新入行有所增加，這幾年國內人士入行驟增，所

以造成了官方登記的持牌人數有增無減，可見持牌人士數目增多，並不代表行業興旺好做。



＊讓公司員工齊渡過難關＊



當然持牌人士數目多寡，對有關當局和港交所（００３８８）的收入來說影響不大。今年年

初港交所躊躇滿志，本以為今年大有機會「冧莊」再奪集資額一哥地位，踏入６月，形勢大逆轉

，ＥＳＲ Ｃａｙｍａｎ和百威亞太先後擱置在港上市計劃，現更傳出阿里巴巴及其他企業正考

慮押後來港上市的時間表，據消息透露，阿里巴巴除了押後上市外，集資金額也會再度減少，如

社會秩序短期內未能恢復正常，相信資金和企業都會暫緩來港投資或上市，因此港交所今年整體

集資額隨時三甲不入，就算全球集資額首三位也名落孫山，對港交所而言和其員工實際影響也不

大，港交所絕不會因成績倒退而有結業壓力。



在目前的政治和經濟環境下，有關當局仍不斷修例加強監管上市公司和中介團體，這會令受

規管的企業雪上加霜，料今年退出金融市場的企業將有所增加，早前已有報道外資投資銀行出現

裁員潮，一直以來，外資企業和持有外國護照人士都是話撤就撤，說走就走，始終他們的根和心

都不在香港，而香港社會繼續不穩定只會帶來真正的香港本土人受害最深，現只希望中資和本土

證券及期貨公司能「刀下留人」！好讓公司員工一起渡過困難時期。



＊證監有權懲治涉造假者＊



後記：在科技虛擬網絡世界裏，對事情事物已難辨真假，高端的移花接木技術真可以假亂真

，簡單地說，肥胖貌醜的婦人略為修改，便可變成身材苗條的嬌嫩女孩，小孩子又可變成老態龍

鍾的老叟，出來的效果真令人難以辨別真偽。自《逃犯條例》風波，群眾每日從手機收到的視頻

、圖片、訊息也是真假難分，有些可能經過剪接，有些可能經過剪輯，有些可能只是部分片段誤

導思維，有些還帶有似是而非的分析，每天總是重複地播和重複地說，猶如在洗腦，真的令到人

人頭昏腦脹，無法分辨真假。



在網絡世界裏，散播謠言和造假似乎難於指控，但在金融市場，香港證監會有法定權力，對

涉嫌造假的上市公司和中介法團或中介人會進行調查，調查屬實便會依法懲治，無從詭辯的。《

香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



＊ 工會網址：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｓｆｅ﹒ｏｒｇ

