《投資觀點－施宏毅》趁人仔破１０年低，低吸相關高息股收息？

《投資觀點》貿易戰升溫，全球經濟下行壓力變大，香港恆生指數首當其衝，曾下跌至

２４９００。同一時間，不同股票已經跌到相對低位，今次會分析三個高息股，為投資者準備長

線投資的標的物。而且，當中的企業跟人民幣走勢比較敏感，只要貿易戰溫和或者人民幣走強，

這些股票將會是反彈的風眼股。

首先，企業經過以下條件進行篩選。談到高息股必然會想起公用股，既然今次在市況低迷

「撈底」，那麼目標收益率便應高於公用股，因此設立在６％以上。另外，我們的篩選條件包括

市盈率高於１００億、過去５年都可穩定派息、和平均五年股票價格有正回報，代表中長線在上

升趨勢。代表著企業即使承受短期跌幅，最終有一天都能回本。

第一，中國銀行（０３９８８）。現時的收益率為６﹒９４％，市盈率４﹒５倍。相比於過

去５年平均值，前者是６﹒７％後者是４﹒６９倍。現在數據已經優於過去五年平均表現，代表

現價比起過去時間更為吸引。過去五年派息比率為３１％，派息穩定。在２０１９年５月，中國

央行定向降準釋出人民幣２８００億元。中國每次救市，內銀股得益。現在大市疲弱，不排除繼

續降準。並且，它的人民幣的相關係數高，匯價上升便可以受惠。

第二，富力地產（０２７７７）。現時的收益率為１１﹒１７％，市盈率４﹒２３倍。相比

於過去５年平均值，前者是１２﹒７４％後者是３﹒０１倍。雖然過去五年派息比率為３６％，

但是在２０１４年沒有派息，其原因是銷售欠佳。然而，現在富力地產已經是廣州最大房地產開

發商，２０１８年銷售規模突破千億，而且２０１９年上半年有５％的增長，顯示業務穩定。同

時，它持有７７間酒店的全部股權，令集團近年在酒店業務方面有明顯的躍進，有穩定的現金流

收入。因此，投資者可期在９月份宣布的中期股息。而且，美元計價的債券，人民幣上升會令到

利息成本下降，仍然有人民幣反彈得益的概念。

第三，信義玻璃（００８６８），為中國大陸及亞洲最大的浮法玻璃生產商。現時的收益率

為６﹒８６％，市盈率７﹒１７倍。相比於過去５年平均值，前者是７﹒６％，後者是６﹒８７

倍。過去五年派息比率為４７％，派息比率為三者最高。福特、通用、大眾、吉利等整車製造商

等均為長期客戶。當解決貿易戰和經濟向好，帶動高消費物品需求，例如汽車。今年８月８日中

期報告，繼續持續增長。雖然前出口至美國產品以汽車玻璃為主，由於當地市場可替換供應商有

限，因此成功將關稅轉嫁予客戶，有長線注意的價值。《「我要做股神」專頁創辦人 施宏毅》

