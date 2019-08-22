《凱文隨筆－凱文》中美貿易協議無意義

《凱文隨筆－凱文》如果說特朗普是個壞總統，其實也不盡然。他說壞不壞，也許是個小人

，不守國際規則，隨便將前人簽訂的條約撕毀；但相對歷任很多偽善的美國總統來說，他算是個

「好人」了。華盛頓管治精英群就是個偽君子俱樂部，故特朗普競選時的「句句真話」就戳破了

他們的謊言與假面具，輕易贏了大選，也種下了他們痛恨特朗普的禍根。



最近幾天，特朗普接連在推特上發訊息，說美國經濟如何好，中國經濟如何壞。



然而，原訂於９月開始加徵的關稅又因甚麼聖誕假期因素而推遲到１２月才執行，那就告訴

公眾關稅是影響美國消費者的，儘管也傷了中國的出口商。特朗普說過去兩年，中國在貿易戰喪

失了５００萬個就業職位。其實統計局也說不準這些不斷在變動的數字，更遑論其他人。



先不爭論這個數字是真是假，這數字是否很驚人？中國在２０１７及２０１８的大學本科畢

業生每年分別是大約８００萬人。中國勞動力與全方位輕重工業的規模，也許不是特朗普可以想

像到的。



失業後就永遠失業嗎？不能轉型嗎？再說，中國人一貫有良好的儲蓄傳統，好歹也能捱上一

段日子，不像美國人，政府去年聖誕期間停擺一個月，連身居肥缺的聯邦調查員也馬上成為露宿

者（這是ＣＮＮ的深度分析報導，是真是假，要問他們自己才知）。



經濟學不是一門實驗科學，故人人都可以成為經濟專家。有些人（如特朗普的經濟顧問）早

在２０年前已是經濟專家，但所學都是抱殘守缺的知識，在現今全球一體化的世界早已落伍。



且說經濟學上的一個常識問題，究竟誰支付關稅？這問題的答案就是言人人殊。某日資經紀

行的美國總經濟師就說是中國支付（只一句而己，沒提到美國消費者），中國內地的學者專家則

表示是中國出口商與美國進口商商討分攤。很多投資銀行的分析報告也只談關稅一詞，從不定義

。所以，人人都是經濟專家。



特朗普天天在推特上為貿易戰喊話，卻天天又說自己不著急於簽訂一紙協議。如果一切都是

屬實的話，那麼特朗普應該是個極度「憂中國、憂中國人民」的美國總統了。



很多論者都預測大選在即，中美不會簽署協議了，但看特朗普那麼著急，也許雙方很快就簽

訂協議。一切都視乎經濟表現，逆轉的經濟數據一冒出來，民意調查（選情）馬上就轉向，屆時

特朗普又要邀請習主席到他的豪華莊園去結義了。



然而，中美一旦簽署協議，美國的貿易赤字與天文國債，就解決了嗎？絕不必然。美元霸權

、美軍霸權與美國霸權的三角互保定律運行多年不衰。特朗普這３年來的身體力行，教懂了華盛

頓的管治精英群，今天簽了合約，明天可以撕掉它。一切都是美國說了算。



美國跟伊朗簽了撤核協議，不就是隨意撕毀？然後制裁伊朗，也制裁所有與伊朗經貿往來的

國家，最後是大軍壓境伊朗，扣押正常輸送石油的油輪；西方國家有多少個人權公義組織？從來

沒有聽過有一個組織去為伊朗爭取他們也應有的權利。



也許，隨著中國倡議的「一帶一路」的順利推進，在若干年後，世界有更多的國家發展起來

，人類才真正步入共榮；當每個國家都強起來時，也就不是美國一家說了算。



（作者凱文，從事英文媒體及翻譯工作近３０年。彼為英國語言學家協會會員，於２０１５年取

得特許語言學者（Ｃｈａｒｔｅｒｅｄ Ｌｉｎｇｕｉｓｔ）資格。）

