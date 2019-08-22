【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社２２日專訊》藍籌股就派發股息陸續「除淨」，除息因素亦開始令恆指期貨

「低水」。碧桂園（０２００７）及中海外（００６８８）今日中午公布中期業績，分別派息

２２﹒８７分人幣及４５仙，分別在９月１２日及１７日除息。恆安國際（０１０４４）派中期

息１元人幣，除息日為９月１６日。

上市公司除了派息外，每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過

戶日期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，股價因而波幅加大，投資

應加以留意。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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羅馬集團（０８０７２） 二十合一 ２２╱０８ － －

蒙焦煤企（００９７５） 十合一 ２６╱０８ － －

科地農業（０８１５３） 四十合一 ２６╱０８ － －

南華金融（００６１９） 二供三， ２７╱０８ ２９╱８－４╱９ ４╱１０

供股價４２仙

卡姆丹克（００７１２） 四合一 ２８╱０８ － －

新煮意 （０８１７９） 十合一 ０２╱０９ － －

五龍電動車（００７２９）二十合一 ０５╱０９ － －

中國天弓（００４２８） 一供二， １６╱０９ １８╱９－２４╱９ ２２╱１０

供股價２８仙

標準資源（０００９１） 五股送一份 ２３╱０９ ２５╱９－３０╱９ １７╱１０

認股證

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註：以各公司最新公布為準



表列１個月內藍籌股除息日期：



藍籌股（編號） 派息 除淨日期

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中國旺旺（００１５１） 末期息２﹒４１美仙 ２２╱０８

特別股息０﹒４８美仙 ２２╱０８

九倉置業（０１９９７） 中期息１﹒１元 ２２╱０８

萬洲國際（００２８８） 中期息５仙 ２６╱０８

港交所 （００３８８） 中期息３﹒７２元，可以股代息 ２７╱０８

電能實業（００００６） 中期息７７仙 ２９╱０８

中移動 （００９４１） 中期息１﹒５２７元 ２９╱０８

長江基建（０１０３８） 中期息６８仙 ３０╱０８

長和 （００００１） 中期息８７仙 ０２╱０９

中電控股（００００２） 第二期中期息６３仙 ０２╱０９

長實集團（０１１１３） 中期息５２仙 ０２╱０９

創科實業（００６６９） 中期息４５仙 ０３╱０９

恆基地產（０００１２） 中期息５０仙 ０３╱０９

太古 （０００１９） 中期息１﹒３５元 ０４╱０９

中國平安（０２３１８） 中期息８３﹒７８９９仙 ０４╱０９

中華煤氣（００００３） 中期息１２仙 １０╱０９

恆隆地產（００１０１） 中期息１７仙 １０╱０９

碧桂園 （０２００７） 中期息２２﹒８７分人幣，可以股代息 １２╱０９

恆安國際（０１０４４） 中期息１元人幣 １６╱０９

中海外 （００６８８） 中期息４５仙 １７╱０９

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（ｅｃ）

