《經濟通通訊社２２日專訊》ＹＵＳＥＩ（０００９６）公布，預期截至２０１９年６月
３０日止六個月，公司中期溢利按年顯著減少，主要因為期內銷售收入及平均毛利率下趺，不過
整體營運仍然維持良好及完整，整體財政狀況亦維持穩健。
公司預期中期業績公告將於本月刊發。（ａｌ）
22/08/2019 09:34
【企業盈警】ＹＵＳＥＩ（０００９６）中期溢利料顯著減少
《經濟通通訊社２２日專訊》ＹＵＳＥＩ（０００９６）公布，預期截至２０１９年６月
３０日止六個月，公司中期溢利按年顯著減少，主要因為期內銷售收入及平均毛利率下趺，不過
整體營運仍然維持良好及完整，整體財政狀況亦維持穩健。
公司預期中期業績公告將於本月刊發。（ａｌ）
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