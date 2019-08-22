【企業盈警】ＹＵＳＥＩ（０００９６）中期溢利料顯著減少

《經濟通通訊社２２日專訊》ＹＵＳＥＩ（０００９６）公布，預期截至２０１９年６月

３０日止六個月，公司中期溢利按年顯著減少，主要因為期內銷售收入及平均毛利率下趺，不過

整體營運仍然維持良好及完整，整體財政狀況亦維持穩健。

公司預期中期業績公告將於本月刊發。（ａｌ）

