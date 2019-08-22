《經濟通通訊社２２日專訊》日韓緊張關係開始對日本經濟產生影響，日本國家旅遊局公布
，７月訪的南韓旅客按年減少７﹒６％至５６萬人次。
整體訪日旅客人數整體增長５﹒６％至２９９萬人次，連續１０個月保持增長，而南韓旅客
佔總數約四分之一。大韓航空近日宣布停運６條赴日航線，預計來自南韓的旅客可能會進一步減
少。（ｍｎ）
22/08/2019 16:06
【日韓相爭】７月訪日南韓遊客大減５６萬人次
《經濟通通訊社２２日專訊》日韓緊張關係開始對日本經濟產生影響，日本國家旅遊局公布
，７月訪的南韓旅客按年減少７﹒６％至５６萬人次。
整體訪日旅客人數整體增長５﹒６％至２９９萬人次，連續１０個月保持增長，而南韓旅客
佔總數約四分之一。大韓航空近日宣布停運６條赴日航線，預計來自南韓的旅客可能會進一步減
少。（ｍｎ）
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