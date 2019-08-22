《經濟通通訊社２２日專訊》據外媒引述市場消息人士指出，中國在線音頻分享平台－－喜
馬拉雅ＦＭ已聘請摩根大通、摩根士丹利及高盛安排上市事宜。
早於上月市場消息指出，喜馬拉雅ＦＭ將在明年首次公開發售（ＩＰＯ），計劃在香港或美
國上市，集資５億美元至１０億美元。（ｅｃ）
22/08/2019 15:50
【新股上市】消息指喜馬拉雅ＦＭ已聘請摩通大摩高盛安排上市事宜
《經濟通通訊社２２日專訊》據外媒引述市場消息人士指出，中國在線音頻分享平台－－喜
馬拉雅ＦＭ已聘請摩根大通、摩根士丹利及高盛安排上市事宜。
早於上月市場消息指出，喜馬拉雅ＦＭ將在明年首次公開發售（ＩＰＯ），計劃在香港或美
國上市，集資５億美元至１０億美元。（ｅｃ）
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