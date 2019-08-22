  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/08/2019 10:33

《專家之言－黃德几》長江基建財務穩健，股價短線有望改善

　　《專家之言》港股表現波動，短線投資策略宜審慎。長江基建（０１０３８）屬公用股，業
務遍布世界各地，風險相對較低。今年上半年，集團純利按年持平，為５９﹒４３億元，若撇除
外幣匯兌影響，應佔溢利增長６％。期內，英鎊、澳元等貨幣兌港元匯率疲弱，匯兌虧損由
２０１８年同期的２０００萬元擴大２﹒２倍至６４００萬元。集團持有逾３成股權的電能實業
（００００６），今年上半年分部溢利貢獻為１３﹒６３億元，按年下跌１３％，主要由於外幣
兌港元匯率疲弱，以及英國業務組合之貢獻下跌。

＊英國生活基本服務不受脫歐影響＊

　　在各地的基建投資，英國業務為主要的溢利貢獻。雖然英國「脫歐」前景未明，但英國業務
屬生活基本所需服務，相對英國「脫歐」負面影響料不太。今年上半年，英國業務的溢利貢獻２
４﹒９億元，按年減少１５％，主要受英鎊匯價下跌影響，以及ＵＫ　Ｐｏｗｅｒ　Ｎｅｔｗｏ
ｒｋｓ　自今年１月起採用新入帳方式，停止就若干非現金收入項目入賬，令公司提供的盈利錄
得跌幅，惟此對ＵＫ　Ｐｏｗｅｒ　Ｎｅｔｗｏｒｋｓ　所帶來的現金收入和分派並無構成影響


＊負債淨額對總資本淨額比率下降＊

　　至於澳洲業務，亦受到澳元貶值影響，分部溢利貢獻１１﹒０３億元，按年下跌４％；若以
澳元結算，則升３％。期內，ＳＡ　Ｐｏｗｅｒ　Ｎｅｔｗｏｒｋｓ、Ｖｉｃｔｏｒｉａ　
Ｐｏｗｅｒ　Ｎｅｔｗｏｒｋｓ　以及位於維多利亞省的Ｕｎｉｔｅｄ　Ｅｎｅｒｇｙ為新規管
期籌劃建議方案，南澳洲省及維多利亞省的新規管期將分別於２０２０年及２０２１年開始生效
。隨著三家公司已準備就緒，將帶來穩定的規管收入，並提高服務水平。另外，
Ｍｕｌｔｉｎｅｔ　Ｇａｓ錄得盈利增長；而Ｄａｍｐｉｅｒ　Ｂｕｎｂｕｒｙ　
Ｐｉｐｅｌｉｎｅ亦表現理想。
　　２０１８年度，集團先後收購６項基建業務的經濟收益，２０１９年上半年此收購帶來的溢
利貢獻為１﹒８９億元。於今年６月底，集團的現金和存款總額８５﹒１７億元，而貸款總額
３０２﹒９４億元；負債淨額對總資本淨額比率由２０１８年底的１６﹒５％，改善至今年６月
底的１５﹒１％。以集團財務實力和發展方向，未來仍會繼續有更多收購計劃。

＊５５元可吸納，反彈阻力６２元＊

　　集團２０１９年中期息每股０﹒６８元，按年持平，為２００３年以來首次沒有增派中期息
。不過，對上一次為２００３年沙士，當年中期不變，但末期股息增加７﹒５％，令集團年度股
息保持連年增長的勢頭。走勢上，自７月起形成上升軌，８月１５日跌至５３﹒２５元止跌回穩
，重上１０天線，ＳＴＣ％Ｋ線續走高於％Ｄ線，ＭＡＣＤ熊轉牛差距，短線走勢有望改善，可
考慮５５元吸納，反彈阻力６２元，不跌穿５３元續持有。
《金利豐證券研究部執行董事　黃德几》（筆者為證監會持牌人士，無持有上述股份）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App        財智‧健康‧品味生活
【立即下載】
iOS版: http://goo.gl/5qT9Op
Android版: http://goo.gl/nc3xAn
最新專題
More
生財有道22/08/2019
銀髮族福利大全
國際動態22/08/2019
韓人減訪日 大韓航空停飛6航線
生財有道21/08/2019
東亞冀中國業務表現下半年改善 惟全年難以扭虧
生財有道21/08/2019
《開市Good Morning》曾永堅：恒地持貨者宜先觀望
FOCUS21/08/2019
【FOCUS】華為認正處「危亡關頭」 啟示「創造者經濟」將臨
中國故事21/08/2019
爭奪本港客流　深圳機場準備升空
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金