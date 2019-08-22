《專家之言－黃德几》長江基建財務穩健，股價短線有望改善

《專家之言》港股表現波動，短線投資策略宜審慎。長江基建（０１０３８）屬公用股，業

務遍布世界各地，風險相對較低。今年上半年，集團純利按年持平，為５９﹒４３億元，若撇除

外幣匯兌影響，應佔溢利增長６％。期內，英鎊、澳元等貨幣兌港元匯率疲弱，匯兌虧損由

２０１８年同期的２０００萬元擴大２﹒２倍至６４００萬元。集團持有逾３成股權的電能實業

（００００６），今年上半年分部溢利貢獻為１３﹒６３億元，按年下跌１３％，主要由於外幣

兌港元匯率疲弱，以及英國業務組合之貢獻下跌。



＊英國生活基本服務不受脫歐影響＊



在各地的基建投資，英國業務為主要的溢利貢獻。雖然英國「脫歐」前景未明，但英國業務

屬生活基本所需服務，相對英國「脫歐」負面影響料不太。今年上半年，英國業務的溢利貢獻２

４﹒９億元，按年減少１５％，主要受英鎊匯價下跌影響，以及ＵＫ Ｐｏｗｅｒ Ｎｅｔｗｏ

ｒｋｓ 自今年１月起採用新入帳方式，停止就若干非現金收入項目入賬，令公司提供的盈利錄

得跌幅，惟此對ＵＫ Ｐｏｗｅｒ Ｎｅｔｗｏｒｋｓ 所帶來的現金收入和分派並無構成影響

。



＊負債淨額對總資本淨額比率下降＊



至於澳洲業務，亦受到澳元貶值影響，分部溢利貢獻１１﹒０３億元，按年下跌４％；若以

澳元結算，則升３％。期內，ＳＡ Ｐｏｗｅｒ Ｎｅｔｗｏｒｋｓ、Ｖｉｃｔｏｒｉａ

Ｐｏｗｅｒ Ｎｅｔｗｏｒｋｓ 以及位於維多利亞省的Ｕｎｉｔｅｄ Ｅｎｅｒｇｙ為新規管

期籌劃建議方案，南澳洲省及維多利亞省的新規管期將分別於２０２０年及２０２１年開始生效

。隨著三家公司已準備就緒，將帶來穩定的規管收入，並提高服務水平。另外，

Ｍｕｌｔｉｎｅｔ Ｇａｓ錄得盈利增長；而Ｄａｍｐｉｅｒ Ｂｕｎｂｕｒｙ

Ｐｉｐｅｌｉｎｅ亦表現理想。

２０１８年度，集團先後收購６項基建業務的經濟收益，２０１９年上半年此收購帶來的溢

利貢獻為１﹒８９億元。於今年６月底，集團的現金和存款總額８５﹒１７億元，而貸款總額

３０２﹒９４億元；負債淨額對總資本淨額比率由２０１８年底的１６﹒５％，改善至今年６月

底的１５﹒１％。以集團財務實力和發展方向，未來仍會繼續有更多收購計劃。



＊５５元可吸納，反彈阻力６２元＊



集團２０１９年中期息每股０﹒６８元，按年持平，為２００３年以來首次沒有增派中期息

。不過，對上一次為２００３年沙士，當年中期不變，但末期股息增加７﹒５％，令集團年度股

息保持連年增長的勢頭。走勢上，自７月起形成上升軌，８月１５日跌至５３﹒２５元止跌回穩

，重上１０天線，ＳＴＣ％Ｋ線續走高於％Ｄ線，ＭＡＣＤ熊轉牛差距，短線走勢有望改善，可

考慮５５元吸納，反彈阻力６２元，不跌穿５３元續持有。

《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》（筆者為證監會持牌人士，無持有上述股份）

