《專家之言－李偉傑》港股超賣後反彈，阻力２６６００╱８００

《專家之言》早前美國總統特朗普突然宣布於９月１日起，向中國３０００億美元進口貨品

徵收１０％關稅後，其後又將部分貨品推遲９０日開徵，聲稱為避免影響聖誕零售銷售貨品。說

到底，徵收中國產品關稅對美國消費者構成不利影響，除非能在短時間尋找新賣家，現時開展貿

易戰，對雙方的而且確沒有益處。

筆者認為，特朗普除了依然繼續期盼貿易戰帶來選票效益外，相信鷹派政客眼見中國經濟崛

起速度之快，要在中國未當上世界經濟第一位前而先發制人。中美貿易問題困擾一年零兩個月有

多，市場開始接受短期內雙方難以達成任何協議。



＊各地央行合力放水挽救經濟＊



反而，市場近期更為關注環球央行在應對經濟下行壓力而合力「放水」大行動。在美國方面

，債息出現倒掛，觸發市場對經濟前景憂慮加深，同時亦可迫使聯儲局在未來時間加快減息步伐

。特朗普每兩天一小鬧，每一周一大閙，誓要聯儲局加快減息，這個場景可算得上是順水推舟。

其他地區例如印度、澳洲、泰國過去兩個月亦先後進行減息，至於中國國務院總理李克強亦宣布

改革貸款市場報價利率（ＬＰＲ）機制，並須在今年內降低小微企業貸款成本１個百分點，增強

貨幣政策傳導效率，方向即貸款利率全面市場化，相信可降低中小型企業對經濟下行壓力帶來的

衝擊。



＊觀望港股是否雙底形態發展＊



港股在上周四（１５日）跟隨美股急挫低見近期低位２４８９９點水平，剛好與今年１月３

日低位２４８９６點形成雙底反彈的初步形態，但要企穩２７０００點之上才能確認，暫時視為

超賣後反彈，反彈阻力在２６６００至２６８００點水平，中美貿易摩擦未來將持續擦出新火花

，寄望環球央行放水可以為火頭降溫。《財經評論員 李偉傑》（筆者為證監會持牌人，筆者及

╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）

