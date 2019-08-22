本地地產股再度受壓，港股失二萬六，現跌２７０點報２５９９９

《經濟通通訊社２２日專訊》昨日適逢元朗「白衣人」打人事件發生滿一個月，數百名市民

到元朗站靜坐表達對警黑合作的不滿，期間更一度與在場警察對峙，市場憂慮本港政局恐再不穩

，本地地產股連日受壓，港股於下午開市後不久即失守二萬六關，現跌２７０點或

１﹒０５％，報２５９９９點。

港股今早窄幅高開２點，惟升幅僅最多擴至１８點，高見２６２８８點後反覆回落，最終半

日收跌２２９點或０﹒８７％，報２６０４０點。

國企指數報１０１１０，下跌６７點或下跌０﹒６６％。

上證綜指報２８７１，下跌９點或下跌０﹒３２％，成交１０７３﹒９６億元人民幣。

深成指報９３０１，下跌２１點或下跌０﹒２３％，成交１７４５﹒８２億元人民幣。

吉利（００１７５）中期少賺四成，但仍獲中金唱好，指吉利淨利潤和經營性現金流依然穩

健，同時考慮到投資者風險偏好有所修復，因此上調其目標價２２﹒２％至１１元。吉利現逆市

漲５﹒２５％，報１１﹒６２元，暫升幅最大藍籌。

隨著本地政局持續不穩，恐拖累本港零售表現，本地地產股再度受壓，恆地（０００１２）

在中期業績中公布，上月簽訂合約以４７﹒０５億元出售和生圍地皮予第三者，惟現價下跌

３﹒８７％，報３７﹒３元，暫跌幅最大藍籌。



表列十大跌幅藍籌表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恆基地產（０００１２） ３７﹒３０元 下跌３﹒８７％

中華煤氣（００００３） １５﹒６８元 下跌３﹒２１％

信和置業（０００８３） １１﹒５２元 下跌３﹒１９％

太古 （０００１９） ７９﹒３５元 下跌２﹒８２％

金沙中國（０１９２８） ３５﹒５０元 下跌２﹒７４％



恆安國際（０１０４４） ５５﹒２５元 下跌２﹒５６％

瑞聲科技（０２０１８） ３７﹒７０元 下跌２﹒４６％

萬洲國際（００２８８） ６﹒５２元 下跌２﹒２５％

港鐵公司（０００６６） ４７﹒６５元 下跌２﹒１６％

新地 （０００１６） １１４﹒００元 下跌２﹒０６％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｔｔ）

