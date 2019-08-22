港股靠穩高開２點報２６２７２點，國指跌１３點

《經濟通通訊社２２日專訊》聯儲局公布議息紀錄後，美股表現高開高收，亞洲股市亦普遍

造好，日經及台北加權指數升６６點，港股則輕微高開２點，中銀香港（０２３８８）先拔頭籌

高開逾２％，成為開市最佳藍籌股，另外部分地產股亦有追捧，新地（０００１６）高開逾１％

，長實（０１１１３）高開０﹒７２％。恆生指數開報２６２７２點，升２點，主板成交

１１﹒７９億元。國企指數報１０１６３點，跌１３點或跌０﹒１３％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒３５％，報５７元；港交所（００３８８）升

０﹒３１％，報２５５﹒２元；騰訊（００７００）升０﹒７２％，報３３５元；中移動

（００９４１）跌０﹒４５％，報６６﹒６５元；友邦保險（０１２９９）升０﹒１３％，報

７７﹒６元。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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中銀香港（０２３８８） ２８﹒００元 升２﹒１９％

新地 （０００１６） １１７﹒６０元 升１﹒０３％

蒙牛乳業（０２３１９） ３２﹒５０元 升０﹒７８％

中海外 （００６８８） ２６﹒１０元 升０﹒７７％

中生製藥（０１１７７） １０﹒５４元 升０﹒７６％

中國聯通（００７６２） ８﹒１０元 升０﹒７５％

吉利汽車（００１７５） １１﹒１２元 升０﹒７２％

長實集團（０１１１３） ５５﹒８０元 升０﹒７２％

騰訊控股（００７００） ３３５﹒００元 升０﹒７２％

領展 （００８２３） ９４﹒９５元 升０﹒６９％

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（ｕｌ）

