《盤後部署》關注環球貨幣政策取向，恒指會下試２５８００

《經濟通通訊社２２日專訊》隔晚（２１日）美股回升，惟ＡＤＲ及夜期均要走低。港股今

日回軟，午後一度挫近３００點，失守二萬六關口，收市仍跌逾２００點，惟二萬六失而復得。

恆指今早輕微高開２點，隨後升幅最多擴大至１８點，見２６２８８，已是全日最高位。隨

後反覆回落，午後在本地地產股跌幅擴大拖累下，一度挫２９３點，報２５９７７，失守二萬六

關口，最終恆指收報２６０４８，跌２２１點或跌０﹒８４％，主板成交７８４﹒０５億元，較

上日增加４﹒４％。國企指數報１０１２２點，跌５４點或０﹒５３％。

Ａ股普遍上升，滬綜指收報２８８３，升０﹒１１％；深成指報９３５０，升０﹒３％；兩

市成交４４０２億元人民幣，按日輕微減少３％。



＊觀望鮑威爾全球央行年會言論，中美下月會面與否短期或有結果＊



美國聯儲局隔晚發表的７月議息會議紀錄顯示，今次減息不應被視為開啟新一輪減息周期，

只能看作貨幣政策一次「中期調整」。不過，據彭博的利率期貨顯示，下月減息０﹒２５厘的機

會仍達９０％，１０月再減息０﹒２５厘的機會為近６７％。

安聯首席顧問埃爾安埃利安估計，聯儲局主席鮑威爾或在本港時間明日（２３日）凌晨舉行

的傑克遜霍爾全球央行年會上，試圖重新定義「寬鬆政策」的市場預期。有分析認為，當聯儲局

宣布減息後，美國國債孳息率會大幅下挫，並會出現孳息倒掛，暗示未來一至兩年內，經濟可能

出現衰退。

另一邊廂，中美兩國談判代表上周通了電話，美方代表一再表示，雙方則在未年一周或１０

日內再通電話。目前「死線」臨近，不排除短期內會有消息。美方早前表示，如果電話談判進展

良好，中方下月將會到方美國進行面對面磋商。美國總統特朗普最新稱，自己是被選中對付中國

的人，又指美國正在打一場勝仗，美國可能會與中國達成貿易協議。不過，中方態度依然強硬，

商務部新聞發言人高峰在例行新聞發布會上表示，如果美方實施新的加徵關稅措施，中方將不得

不採取相應反制措施。而他亦同時透露，雙方經貿團隊自上次通話後，一直保持溝通。



＊估計恆指已喘定，惟兩萬六支持不大＊



除了本港政局仍未明朗之外，市場亦觀望明日鮑威爾的言論。聯儲局上月議息會議記錄顯示

，上次減息不應被視為啟動新一輪減息周期，已經拖累本港地產股今日跌勢再度加大。即使鮑威

爾明日的言論預示美國將繼續推進減息與否，也不利股市表現。因為一旦啟動減息周期，即預示

經濟欠佳，市場或憂慮經濟衰退快將出現；若再次確認不啟動減息周期，則會與市場期望有落差

，成兩敗俱傷局面。

雖然今日恆指回吐約２００點，惟從技術分析指標看，ＭＡＣＤ繼日前（２０日）出現熊牛

買入訊號後，今日的牛差距繼續擴大，屬利好訊號；而保歷加通道的底部持續回升，意味下跌空

間減少。不過，通道頂部與中軸同時逐步下移，亦反映價位易跌難升。總括而言，恆指的下行壓

力減弱，相信短期不需下試日前２４８９９的低位，惟同時亦未見上升動力。今日恆指一度失守

兩萬六，而目前僅較此關口高出不足５０點，相信兩萬六的支持力度不大，不排除會回試

２５８００水平。

