【央行年會】經濟衰退跡象若隱若現，鮑威爾未必放鴿隨時震散股市

《經濟通通訊社記者吳芷晴２２日報道》金融海嘯爆發十年後，「衰退」一詞近期又經常出

現在新聞報道，目前美國經濟正處於現代史上最長的擴張周期，不過沒完沒了的貿易戰，加上英

國「脫歐」及中國經濟放緩等局勢令市場感到緊張，全球投資者正在屏息以待聯儲局會否於９月

議息會議上一舉減息半厘。



＊關注鮑威爾對經濟衰退看法＊



聯儲局主席鮑威爾將於當地時間周五（２３日）早上１０時，在Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ

中央銀行家年會上就「貨幣政策挑戰」發表主題演講，屆時鮑威爾如何解讀美債孳息曲線倒掛及

採取甚麼政策應對，將會是市場關注焦點。

由美國掀起的貿易戰所帶來的負面影響開始浮面，企業投資顯著減少，零售市道正在轉弱，

聯儲局於今年７月，亦被逼需要在十年來首次減息，其後巴西、印度、新西蘭、泰國及墨西哥等

亦爭相下調利率。於本月中，美國兩年期與十年期美債孳息一度出現倒退，當日美股急跌３％，

道指創去年１０月後最大單日跌幅。

環球市場正在風雨飄搖，美國經濟增長亦略見放緩，投資者當然希望鮑威爾在演講中能提到

會盡一切可能的辨法來應對經濟下行風險，並將美國帶入一個新的減息周期。但前聯儲局理事

Ｌａｒｒｙ Ｍｅｙｅｒ認為，鮑威爾會堅持認為７月聯儲局減息僅屬中期調節，而不是減息周

期的開始。同時他會在演講中極力避免令市場加強下月減息５０個點子的預期，因不希望市場錯

誤認為經濟較實際情況疲弱。



＊儲局近日對大幅減息吹淡風＊



事實上，近期聯儲局官員亦淡化短期內大幅減息的可能性，波士頓聯儲行長羅森格倫

（Ｅｒｉｃ Ｒｏｓｅｎｇｒｅｎ）就直指美國經濟依然良好，貿然減息可能鼓勵企業及家庭債

務上升，當下一次經濟衰退來臨時，情況會變得更加棘手，亦令聯儲局在必要時刺激經濟的彈藥

所剩無幾。

同時，聯儲局剛公布的７月會議紀錄，亦向投資者一盆冷水照頭淋，因委員在上月的議息會

議上對減息問題上存在嚴重分歧，雖然有兩名委員支持減息５０點子，但亦有兩人希望維持利率

不變，更甚的是委員一致認同不希望給予外界錯誤印象聯儲局有計劃進一步減息。



＊下月減息半厘機會率降至零＊



根據芝加哥商業交易所的ＦｅｄＷａｔｃｈ工具，投資者認為聯儲局在９月１７日至１８日

的會議上減息２５個點子的可能性為９８﹒１％，減息半厘的可能性大幅由兩成降至零。

自鮑威爾上場後，美國總統特朗普無間斷地向聯儲局施壓，更認為聯儲局應考慮減息一厘，

不過美國經濟仍然保持在２％的健康水平，失業率仍處於極低水平，這令鮑威爾陷入一個尷尬的

局面。若鮑威爾未有在演講中直接回應市場對經濟衰退憂慮的問題，投資者將直接解讀為「聯儲

局下月只會減息２５個點子，未來減息仍然要視乎經濟數據」，市場反應料將會非常劇烈。若然

鮑威爾暗示即將減息半厘，市場當然會欣喜若狂，但聯儲局的獨立性亦將受到廣泛質疑。

