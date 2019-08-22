傳匯控（０５）考慮收購英國保險商英傑華部分亞洲業務

《經濟通通訊社２２日專訊》據外電引述消息人士報道，匯控（００００５）考慮競購英國

保險商英傑華（Ａｖｉｖａ）的部分亞洲業務，希望能加強匯控在新加坡及東南亞其他地區的保

險業務。

據悉，交易仍在初步階段，同時亦有其他買家考慮競購英傑華的資產。（ｍｎ）

