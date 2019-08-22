【減息在即】特朗普繼續批評聯儲局及鮑威爾，要求大幅減息

《經濟通通訊社２２日專訊》美國總統特朗普周三繼續向聯儲局及其主席鮑威爾施壓，要求

降低利率，稱其政策正在阻礙美國經濟增長，以及降低美國的經濟競爭力。

特朗普在Ｔｗｉｔｔｅｒ上表示，與中國及其他國家的貿易協議談判進展很好，目前唯一的

問題是鮑威爾及聯儲局，「他就像一個高爾夫球手一樣，不會推桿、亦沒有手感。如果他大幅下

調利率，美國經濟將大幅增長，但不要指望他！」。

特朗普又補充，美國正在與許多利率低得多的國家競爭，認為美國的利率應該比它們低。（

ｍｎ）

