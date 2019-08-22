【油市博奕】伊朗威脅若未能出口石油，國際海上航道將不再安全

《經濟通通訊社２２日專訊》伊朗總統魯哈尼表示，如果伊朗未能出口石油，國際海上航道

將無法如以往般安全，並警告美國不要加大對伊朗的壓力。同時外長扎里夫亦表示，伊朗可能出

乎意外地採取行動，以回敬美國總統特朗普的政策。

自從特朗普政府去年退出伊朗核協議，並開始加強對伊制裁後，美伊緊張關係不斷升級，伊

朗將美國的新制裁斥為經濟戰爭。

美國一直在號召盟國加入霍爾木茲海峽護航行動，目前英國、澳洲與巴林已經加入石油商船

的護航行動。（ｍｎ）

