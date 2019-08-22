【日韓相爭】南韓央行警告日本限韓令影響或大於加徵關稅

《經濟通通訊社２２日專訊》南韓央行警告，日本政府對部分日本商品的出口限制，影響南

韓經濟的程度可能大於加徵關稅。

央行在一份國會報告中表示，目前為止日本出口限制措施的影響有限，但如果情況惡化，其

影響可能超過加徵關稅等影響。

７月初由於日韓在二戰時的歷史問題衍生出貿易爭端，導致日本收緊三種晶片及屏幕的原材

料出口管制，半導體出口佔南韓出口約五分之一。央行表示，預計半導體出口在今年內可能會繼

續下跌。（ｍｎ）

