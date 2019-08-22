《經濟通通訊社２２日專訊》南韓央行警告，日本政府對部分日本商品的出口限制，影響南
韓經濟的程度可能大於加徵關稅。
央行在一份國會報告中表示，目前為止日本出口限制措施的影響有限，但如果情況惡化，其
影響可能超過加徵關稅等影響。
７月初由於日韓在二戰時的歷史問題衍生出貿易爭端，導致日本收緊三種晶片及屏幕的原材
料出口管制，半導體出口佔南韓出口約五分之一。央行表示，預計半導體出口在今年內可能會繼
續下跌。（ｍｎ）
22/08/2019 14:38
【日韓相爭】南韓央行警告日本限韓令影響或大於加徵關稅
《經濟通通訊社２２日專訊》南韓央行警告，日本政府對部分日本商品的出口限制，影響南
韓經濟的程度可能大於加徵關稅。
央行在一份國會報告中表示，目前為止日本出口限制措施的影響有限，但如果情況惡化，其
影響可能超過加徵關稅等影響。
７月初由於日韓在二戰時的歷史問題衍生出貿易爭端，導致日本收緊三種晶片及屏幕的原材
料出口管制，半導體出口佔南韓出口約五分之一。央行表示，預計半導體出口在今年內可能會繼
續下跌。（ｍｎ）
|FOCUS22/08/2019
【FOCUS】訪德法圖「分而治之」 約翰遜歐盟鬥攻心
|生財有道22/08/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：博舜宇抵110元後離場
|生財有道22/08/2019
【央行年會】經濟衰退跡象若隱若現 鮑威爾未必放鴿隨時震散股市
|生財有道22/08/2019
銀髮族福利大全
|國際動態22/08/2019
韓人減訪日 大韓航空停飛6航線
|生財有道21/08/2019
東亞冀中國業務表現下半年改善 惟全年難以扭虧
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰