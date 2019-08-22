【企業盈警】京西重工（０２３３９）料中期純利跌逾兩成

《經濟通通訊社２２日專訊》京西重工（０２３３９）公布，截至今年６月３０日止之中期

業績，公司預料中期純利較去同期下跌超過２０％，但綜合淨利潤則升超過４０％。

公司解釋，根據合併會計原則，公司２０１８年上半年純利僅包括５１％的的京西上海經營

虧損，而今年上半年京西上海的業績不再與集團的業績綜合入帳，因此雖然集團的綜合淨利潤上

升，但中期純利錄得下挫。（ｕｌ）

