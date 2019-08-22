《經濟通通訊社２２日專訊》京西重工（０２３３９）公布，截至今年６月３０日止之中期
業績，公司預料中期純利較去同期下跌超過２０％，但綜合淨利潤則升超過４０％。
公司解釋，根據合併會計原則，公司２０１８年上半年純利僅包括５１％的的京西上海經營
虧損，而今年上半年京西上海的業績不再與集團的業績綜合入帳，因此雖然集團的綜合淨利潤上
升，但中期純利錄得下挫。（ｕｌ）
22/08/2019 08:54
【企業盈警】京西重工（０２３３９）料中期純利跌逾兩成
《經濟通通訊社２２日專訊》京西重工（０２３３９）公布，截至今年６月３０日止之中期
業績，公司預料中期純利較去同期下跌超過２０％，但綜合淨利潤則升超過４０％。
公司解釋，根據合併會計原則，公司２０１８年上半年純利僅包括５１％的的京西上海經營
虧損，而今年上半年京西上海的業績不再與集團的業績綜合入帳，因此雖然集團的綜合淨利潤上
升，但中期純利錄得下挫。（ｕｌ）
|生財有道22/08/2019
銀髮族福利大全
|國際動態22/08/2019
韓人減訪日 大韓航空停飛6航線
|生財有道21/08/2019
東亞冀中國業務表現下半年改善 惟全年難以扭虧
|生財有道21/08/2019
《開市Good Morning》曾永堅：恒地持貨者宜先觀望
|FOCUS21/08/2019
【FOCUS】華為認正處「危亡關頭」 啟示「創造者經濟」將臨
|中國故事21/08/2019
爭奪本港客流 深圳機場準備升空
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰