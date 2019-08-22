《談國論企－黎偉成》內房開發投資７月份續穩中有進

《談國論企》中國的全國房地產開發投資於２０１９年１－７月份與１－６月份同比增長，

無疑為年內最低點，卻較上年同期升幅要高，尤其是住宅的開發投資增幅仍相對可觀。相信竣工

及待售面積不斷減少，和銀行業強化對個人按揭貸款的支持力度，估計會逐步扭轉商品房銷售額

及面積期內皆輕微回落之況。

來自中國國家統計局的最新資料，全國房地產開發投資於２０１９年１－７月份累計

７﹒２８４３萬億元同比增長１０﹒６％，無疑較１－６月份累計６﹒１６萬億元所增

１０﹒９％低０﹒３個百分點，和形成三連跌，成為２０１９年前６個月以來增長最慢者，但此

數與２０１８年１－７月份６﹒５８８６萬億元所增的１０﹒２％多增０﹒４個百分點，即環比

增速有所減「弱」，但同比有頗為明顯的提速，表現尚算不錯。此因住宅房地產的開發投資有更

快增長所拉動，所涉於２０１９年１－７月份累計５﹒３４６６萬億元同比增長１５﹒１％，較

２０１８年１－７月份４﹒６４４３萬億元所增１４﹒６２要多增０﹒９個百分點所致。

住宅房地產的新開工面積９﹒２８２６億平方米同比增長９﹒６％，無疑較１－６月份

７﹒７９９９８億平方米所增的增長１０﹒５％為低，但此數仍使施工面積於２０１９年１－７

月份累計５５﹒４１１億平方米的同比增長１０﹒４％，較１－６月份５３﹒８２萬平方米所增

１０﹒３％要高０﹒１個百分點，更遠遠高於上年同期的３﹒９％升幅，可在一定程度意味住宅

房地產開發商對業務前景感到相當信心。

房地產特別是住宅的開發日趨興旺，乃因市場的供應在持續減縮，（一）房屋竣工面積於

２０１９年１－７月份累計３﹒７３３億平方米，同比減少１１﹒３％，與１－６月份累計

２﹒２９２９億平方米所減１１﹒７％略低０﹒４個百分點，和低於２０１８年同期所減

１２﹒２％，仍然是處於雙位數的跌幅，和（二）待售面積２０１９年１－７月份累計２﹒２９

７億平方米，同比減少１４﹒７％，亦只是較１－６月份２﹒３２３億平方米所減１５﹒２％，

同樣較上年同期所減的２１﹒４％有所收窄，又同樣是不輕的減幅，而剛性的需求基本基本不減

，乃住宅房地產前景仍然值得俏看之因。



＊金融機構再度積極支持商品樓市＊



由是（三）房地產開發企業到位的資金，亦於２０１９年１－７月份累計９﹒９８萬億元同

比水增長７％，較１－６月份８﹒４９６萬億元的７﹒２％升幅僅低０﹒２個百分點，較

２０１８年同期９﹒３３萬億元所增的６﹒４％多增０﹒６個百分點，同樣是良性的啟示，惹人

注目的當然是（１）國內貸款１﹒５３７７萬億元同比增長９﹒８％，較１－６月份１﹒３３３

萬億元增８﹒４％多增１﹒４個百分點，扭轉２０１８年１－７月份１﹒４０４５萬億元下跌

６﹒９％之逆勢，和（２）個人按揭貸款１﹒５１９８萬億元同比增長１１﹒３％，比上半年

１﹒２８萬億元所增１１﹒１％高０﹒２個百分點，而上年同期則減少１﹒４％，可以在相當程

度反映出以商業銀行為主的金融機構對商品住宅房地產所需的融資作出有力的支持。

至於（３）自籌資金３﹒１０２１萬億元同比增長２﹒８％，略低於１－６月份

２﹒６７３１萬億元的４﹒７％升幅，漲幅低於２０１８年１－７月３﹒１０１３萬億元的

１５﹒１％，部分原因可能是得到金融機構的貸款支持有關。

（四）商品房銷售的情況略改善：銷售額１－７月份累計７﹒２４３１萬億元同比增長９﹒２％

，較１－６月份６﹒１３４５萬億元同比增長８﹒４％，增幅較２０１８年的１６﹒２％升幅要

低，銷售面積７﹒７７５６億平方米同比減少０﹒４％，較１－６月份６﹒６１８億平方米所減

少１％的少減０﹒６個百分點，而上年同期則升４﹒２％。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

