《異動股》吉利漲近４％暫冠藍籌，中期少賺四成仍獲中金升目標價

《經濟通通訊社２２日專訊》吉利汽車（００１７５）現價上升３﹒０８％，報１１﹒３８

元，破廿天線（約１１﹒３３９元），暫升幅最大藍籌；成交約６８０萬股，涉資７７２５萬元

。

吉利公布，截至今年６月３０日止中期業績，純利４０﹒１億元（人民幣．下同），按年跌

４０％，每股盈利４４﹒３９分，不派息。

期內，收入４７５﹒５９億元，按年跌１１％，毛利８４﹒６９億元，按年跌２２％。

中金發表研究報告指出，雖然吉利汽車上半年淨利潤按年倒退，但其淨利潤和經營性現金流

依然穩健，同時考慮到投資者風險偏好有所修復，因此上調其目標價２２﹒２％至１１元。

另外，吉利行政總裁桂生悅於業績發布會上表示，受宏觀經濟影響，現時中國汽車業出現較

大幅度下滑，他直言：「黃金時代可能已經過去」，又形容集團現時處在調整期，但最艱苦的日

子已經過去，在過去數年集團完成基本布局。他又強調：「白金時期才剛剛開始。」預期隨著平

台化進一步實施，未來生產成本會大幅度降低，並對未來充滿信心。

現時，恆生指數報２６２６６，下跌３點或下跌０﹒０１％，主板成交３１﹒１４億元。國

企指數報１０１８７，上升１０點或上升０﹒１０％。

上證綜合指數報２８８５，上升５點或上升０﹒１８％，成交７２﹒９８億元人民幣。

深證成份指數報９３４９，上升２６點或上升０﹒２８％，成交１２６﹒５２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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東風集團（００４８９） ６﹒９４元 跌０﹒８６％

華晨中國（０１１１４） ７﹒５６元 跌０﹒５３％

慶鈴汽車（０１１２２） １﹒８９元 跌０﹒５３％

比亞迪 （０１２１１） ４０﹒２５元 跌６﹒８３％

北京汽車（０１９５８） ４﹒４４元 升０﹒６８％

長城汽車（０２３３３） ４﹒９５元 跌０﹒２０％

廣汽集團（０２２３８） ７﹒６３元 升１﹒４６％

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（ｊｔ）

