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即市新聞

22/08/2019 14:31

《異動股》吉利（１７５）升幅擴至７％，富瑞料下半年利潤會改善

　　《經濟通通訊社２２日專訊》吉利汽車（００１７５）現價升６﹒８８％，報１１﹒８元，
盤中高見１１﹒８４元，破廿天線（約１１﹒３５６元），繼續領漲藍籌；成交約９２４７萬股
，涉資１０﹒７４億元。
　　富瑞發表研究報告指，吉利汽車上半年業績符合預期，料吉利的庫存量不再是問題，而隨著
６款新車型的推出，在批發方面亦會有改善，預期吉利下半年利潤將會改善，重申其「買入」投
資評級，不過，目標價則由１５元，下調至１４﹒７元。
　　現時，恆生指數報２６０１６，跌２５３點或跌０﹒９７％，主板成交５７５﹒２５億元。
國企指數報１０１１５，跌６２點或跌０﹒６１％。
　　上證綜合指數報２８７８，跌１點或跌０﹒０６％，成交１４４１﹒８２億元人民幣。
　　深證成份指數報９３３３，升１０點或升０﹒１１％，成交２３２０﹒８８億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車（００１７５）　　１１﹒８０元　　　升６﹒８８％
　　東風集團（００４８９）　　　７﹒１４元　　　升２﹒００％
　　華晨中國（０１１１４）　　　７﹒５９元　　　跌０﹒１３％
　　慶鈴汽車（０１１２２）　　　１﹒８９元　　　跌０﹒５３％

　　比亞迪　（０１２１１）　　４０﹒６０元　　　跌６﹒０２％
　　北京汽車（０１９５８）　　　４﹒５０元　　　升２﹒０４％
　　廣汽集團（０２２３８）　　　７﹒６１元　　　升１﹒２０％
　　長城汽車（０２３３３）　　　５﹒００元　　　升０﹒８１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｊｔ）

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