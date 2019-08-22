《異動股》吉利（１７５）升幅擴至７％，富瑞料下半年利潤會改善

《經濟通通訊社２２日專訊》吉利汽車（００１７５）現價升６﹒８８％，報１１﹒８元，

盤中高見１１﹒８４元，破廿天線（約１１﹒３５６元），繼續領漲藍籌；成交約９２４７萬股

，涉資１０﹒７４億元。

富瑞發表研究報告指，吉利汽車上半年業績符合預期，料吉利的庫存量不再是問題，而隨著

６款新車型的推出，在批發方面亦會有改善，預期吉利下半年利潤將會改善，重申其「買入」投

資評級，不過，目標價則由１５元，下調至１４﹒７元。

現時，恆生指數報２６０１６，跌２５３點或跌０﹒９７％，主板成交５７５﹒２５億元。

國企指數報１０１１５，跌６２點或跌０﹒６１％。

上證綜合指數報２８７８，跌１點或跌０﹒０６％，成交１４４１﹒８２億元人民幣。

深證成份指數報９３３３，升１０點或升０﹒１１％，成交２３２０﹒８８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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吉利汽車（００１７５） １１﹒８０元 升６﹒８８％

東風集團（００４８９） ７﹒１４元 升２﹒００％

華晨中國（０１１１４） ７﹒５９元 跌０﹒１３％

慶鈴汽車（０１１２２） １﹒８９元 跌０﹒５３％



比亞迪 （０１２１１） ４０﹒６０元 跌６﹒０２％

北京汽車（０１９５８） ４﹒５０元 升２﹒０４％

廣汽集團（０２２３８） ７﹒６１元 升１﹒２０％

長城汽車（０２３３３） ５﹒００元 升０﹒８１％

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（ｊｔ）

