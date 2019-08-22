【駐京專電】內地６月以來自然災害造成直接經濟損失２１５３億

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》應急管理部副部長鄭國光表示，自６月１

日進入主汛期以來，中國洪澇、颱風、地質災害、風雹、乾旱和地震等災害頻發多發，突發連發

。全國各種自然災害共造成７１８０﹒２萬人次受災，４３７萬人次緊急轉移安置，６２７人死

亡失蹤，９﹒３萬間房屋倒塌，８４﹒３萬間不同程度損壞，農作物受災面積９１８０﹒２千公

頃，直接經濟損失２１５３億元人民幣。與近５年同期均值相比，今年主汛期全國因災死亡失蹤

人數、倒塌房屋數量和直接經濟損失分別減少２３﹒２％、５５％和２﹒３％。

