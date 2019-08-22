《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》商務部新聞發言人高峰在例行發布會表示
，儘管美國延期對部分中國輸美商品加徵關稅，但任何新關稅都將導致經貿摩擦升級，嚴重違背
雙方大阪共識，中方堅決反對。如果美國一意孤行，中方將不得不採取相應反制。希望美國和中
方相向而行，找到解決問題的辦法。
高峰稱，美國加徵關稅會對中國經濟帶來一定挑戰，但影響完全可控。
22/08/2019 15:29
【貿易開戰】商務部：美國任何新關稅都將導致經貿摩擦升級
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》商務部新聞發言人高峰在例行發布會表示
，儘管美國延期對部分中國輸美商品加徵關稅，但任何新關稅都將導致經貿摩擦升級，嚴重違背
雙方大阪共識，中方堅決反對。如果美國一意孤行，中方將不得不採取相應反制。希望美國和中
方相向而行，找到解決問題的辦法。
高峰稱，美國加徵關稅會對中國經濟帶來一定挑戰，但影響完全可控。
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