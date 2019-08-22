【貿易開戰】商務部：美加關稅影響完全可控，不可靠實體清單將發

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》美國９月１日起對部分中國輸美商品加徵

關稅。商務部新聞發言人高峰今日在例行發布會表示，加徵關稅會對中國經濟帶來一定挑戰，但

影響完全可控。儘管美國延期對部分中國輸美商品加徵關稅，但任何新關稅都將導致經貿摩擦升

級，嚴重違背雙方大阪共識，中方堅決反對。

高峰指，不可靠實體清單將於近期發布，目前正在履行相關程序。目前中美雙方經貿團隊一

直在保持溝通，８月１３日雙方通話，並約定將於兩周內再次通話。

