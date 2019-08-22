【貿易開戰】商務部：進一步縮減內外資企業市場准入負面清單

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》商務部新聞發言人高峰表示，國家發改委

和商務部正在按照今年政府工作報告要求，進一步縮減適用於內外資企業的市場准入負面清單，

推動「非禁即入」的普遍落實。

就有報道稱美國政府威脅要將貿易談判與香港局勢掛勾，高峰在例行發布會回應稱，香港事

務純屬中國事務，特朗普總統此前曾經表示香港是中國領土，他們必須自己去解決。希望美方能

夠說到做到。

