《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》戴德梁行宣布與營口市政府簽署產業提升
戰略合作協議，以構建雙方長期戰略合作夥伴關係。戴德梁行將提供全方位的咨詢顧問服務，包
含市場研究、項目定位、功能規劃、估價咨詢、招商引資、物業管理、寫字樓代理、項目管理及
建築顧問等一系列專業領域服務。
雙方就未來合作領域進行深入交流，共同探討營口市全域內臨空經濟區、產業園區、特色小
鎮、綜合交通樞紐、高鐵新城等項目的合作機會。
22/08/2019 16:57
【駐京專電】戴德梁行與營口市政府簽產業提升戰略合作協議
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》戴德梁行宣布與營口市政府簽署產業提升
戰略合作協議，以構建雙方長期戰略合作夥伴關係。戴德梁行將提供全方位的咨詢顧問服務，包
含市場研究、項目定位、功能規劃、估價咨詢、招商引資、物業管理、寫字樓代理、項目管理及
建築顧問等一系列專業領域服務。
雙方就未來合作領域進行深入交流，共同探討營口市全域內臨空經濟區、產業園區、特色小
鎮、綜合交通樞紐、高鐵新城等項目的合作機會。
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