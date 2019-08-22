【駐京專電】戴德梁行與營口市政府簽產業提升戰略合作協議

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》戴德梁行宣布與營口市政府簽署產業提升

戰略合作協議，以構建雙方長期戰略合作夥伴關係。戴德梁行將提供全方位的咨詢顧問服務，包

含市場研究、項目定位、功能規劃、估價咨詢、招商引資、物業管理、寫字樓代理、項目管理及

建築顧問等一系列專業領域服務。

雙方就未來合作領域進行深入交流，共同探討營口市全域內臨空經濟區、產業園區、特色小

鎮、綜合交通樞紐、高鐵新城等項目的合作機會。

