《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》剛剛掛牌的上海自貿區臨港新片區正在建
設國內首個陸、海、空無人系統綜合示範區。其中，以自動駕駛集裝箱卡車帶動港口運輸規模化
的示範項目已取得進展，這些自動駕駛集卡已具備在東海大橋完整路段與社會車輛混跑運輸能力
。
據悉，該自動駕駛集卡項目規劃建設周期２年，規劃投資８６６０萬元人民幣，將結合洋山
港無人碼頭業務場景，由自動駕駛卡車完成從碼頭堆場經東海大橋至查驗區、臨港物流園區、蘆
潮港鐵路中心站的集裝箱運輸作業。
22/08/2019 09:35
【駐滬專電】臨港自動駕駛集卡運輸項目取得新突破
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》剛剛掛牌的上海自貿區臨港新片區正在建
設國內首個陸、海、空無人系統綜合示範區。其中，以自動駕駛集裝箱卡車帶動港口運輸規模化
的示範項目已取得進展，這些自動駕駛集卡已具備在東海大橋完整路段與社會車輛混跑運輸能力
。
據悉，該自動駕駛集卡項目規劃建設周期２年，規劃投資８６６０萬元人民幣，將結合洋山
港無人碼頭業務場景，由自動駕駛卡車完成從碼頭堆場經東海大橋至查驗區、臨港物流園區、蘆
潮港鐵路中心站的集裝箱運輸作業。
|生財有道22/08/2019
銀髮族福利大全
|國際動態22/08/2019
韓人減訪日 大韓航空停飛6航線
|生財有道21/08/2019
東亞冀中國業務表現下半年改善 惟全年難以扭虧
|生財有道21/08/2019
《開市Good Morning》曾永堅：恒地持貨者宜先觀望
|FOCUS21/08/2019
【FOCUS】華為認正處「危亡關頭」 啟示「創造者經濟」將臨
|中國故事21/08/2019
爭奪本港客流 深圳機場準備升空
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰