《午市前瞻》港股二萬六有承托，若無壞消息出現可上試２６８００

《經濟通通訊社２２日專訊》隔晚（２１日）美國零售企業業績造好，顯示美國消費力依然

強勁，美股走高，不過港股今早牛皮僅微升２點，報２６２７２，不過多間本地企業業績較差，

恆地（０００１２）及煤氣（００００３）領跌，之後恆指不久更轉跌，沽壓增加，加上中美關

係未有好轉，美國總統特朗普更指仍必須在貿易問題上與中方對抗，半日收市前港股更挫最多

２６１點報２６００８點，逼近二萬六關，最終半日收報２６０４０，挫２２９點或

０﹒８７％，主板成交４４３﹒１億元。國企指數報１０１２５，跌５１點或０﹒５１％。

上證綜合指數收報２８７５，跌５點；深證成份指數報９３１５，跌７點，兩市成交

２６７１﹒９８億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）擬收購英國保險商英傑華部分亞洲業務，不過半日亦跟隨

大市跌０﹒６１％，報５６﹒８５元；騰訊（００７００）旗下微信與三星首次進行系統級合作

，推出全新小程序，微跌０﹒０６％，報３３２﹒４元；港交所（００３８８）走低

１﹒１％，報２５１﹒６元；友邦（０１２９９）挫１﹒６８％，報７６﹒２元；中移動

（００９４１）亦跌１﹒６４％，報６５﹒８５元。



＊本地地產繼跌恆地業績差走低，公用股普遍下挫煤氣未止瀉＊



恆地中期純利按年減少一半至７５﹒１５億元，加上以４７﹒０５億元拱手相讓出售和生圍

地皮，半日急跌３﹒７４％，報３７﹒３５元，暫表現最差藍籌；信和置業（０００８３）挫３

﹒０３％，報１１﹒５４元；新鴻基地產（０００１６）亦跌２﹒１５％，報１１３﹒９元；新

世界發展（０００１７）走低２﹒１５％，報１０元；長實集團（０１１１３）軟

１﹒８１％，報５４﹒４元。

中華煤氣日前公布中期純利按年跌１８﹒８％至３８﹒８９億元，上日股價急挫逾半成後，

不過今日仍未止瀉，午收跌３﹒０９％，報１５﹒７元；中電控股（００００２）亦跌

１﹒１５％，報８１﹒５元；電能實業（００００６）下跌１﹒５６％，報５３﹒５０元；港燈

（０２６３８）軟０﹒７７％，報７﹒７元；港鐵（０００６６）續挫２﹒１６％，報

４７﹒６５元；領展（００８２３）亦跌１﹒５９％，報９２﹒８元。

國務院近日在常務會議上提出需要穩定生豬生產，保障豬肉供應，事關「三農」發展、群眾

生活和物價穩定，萬洲國際（００２８８）挫２﹒４％，報６﹒５１元；中糧肉食

（０１６１０）亦跌２﹒３７％，報２﹒４７元；不過，超大現代（００６８２）半日飆升

１６﹒９８％，報０﹒０６２元。



＊比亞迪利潤受壓跌中金唱好吉利升，醫藥繼續受追捧走高＊



比亞迪（０１２１１）中期純利按年增約２﹒０４倍至約１４﹒５５億人民幣，不過摩通、

富瑞、野村都在績後唱淡，因為估計利潤率將進一步受壓，半日挫５﹒０９％，報４１元，暫表

現最差國指股；吉利汽車（００１７５）中期純利按年跌四成至４０﹒１億人民幣，不過中金認

為營運穩健投資氣氛好轉，上調目標價２２％，收升５﹒２５％，報１１﹒６２元，暫表現最好

藍籌；東風集團（００４８９）亦升２％，報７﹒１４元，暫表現最好國指股；敏實集團

（００４２５）中期純利按年減少９﹒３％至８﹒９４億人民幣，不過績獲摩通、中銀國際唱好

，半日飆升１７﹒４２％，報２２﹒４５元。

上日國家醫保局公布新版藥品目錄，其中新增１４８種藥品，醫藥股今日繼續追捧走高。康

哲藥業（００８６７）漲３﹒９９％，報９﹒３９元；石藥集團（０１０９３）升１﹒３４％，

報１５﹒１元；國藥控股（０１０９９）走高１﹒５８％，報２８﹒９５元；中國中藥

（００５７０）走高１﹒２％，報３﹒３８元。不過，中生製藥（０１１７７）回吐

０﹒７６％，報１０﹒３８元。

中海油服（０２８８３）中期虧轉盈賺近１０億人幣，半日升８﹒５７％，報８﹒７４元；

中石化油服（０１０３３）亦漲２﹒４４％，報０﹒８４元。不過，三桶油普遍下跌，中石化（

００３８６）下跌１﹒４９％，報４﹒６４元；中石油（００８５７）走低１﹒２９％，報３﹒

８４元；中海油（００８８３）軟０﹒８６％，報１１﹒５元。



＊黃偉豪﹕吉利技術性反彈，中長線前景未看好＊



港股今日回吐２００多點，中民證券（香港）研究部董事黃偉豪接受《經濟通通訊社》訪問

時表示，由於美聯儲公布上月議息會議紀錄，委員大都認同只作預防性減息，與主席鮑威爾取向

相似，使市場預期減息周期開始落空。不過，他認為，港股目前情況未算最差，只是向上動力欠

奉，鮑威爾明天在「央行年會」上講話或可令大市有反彈機會。由於距離上次減息已過了大半個

月，這段時期，美債息出現倒掛和中美貿易戰惡化等因素，或可令鮑威爾改變之前想法。他預料

，恆指短期２６０００點是承托位，若沒有壞消息影響，或可上試２６８００點。

吉利今早表現亮麗，黃偉豪指出由於吉利現時估值低殘，而且管理層上日釋出正面訊號，業

績結果與之前公布盈警相差不大，市場因而作技術性反彈。不過，他表示不看好吉利中長線投資

前景，主要是銷量不如管理層所般樂觀，認為要達到現時銷售量目標有難度，不排除吉利日後會

更改目標。他指出，吉利現時值博率不高，若能升破五十天線（約１２﹒１元）才作考慮。

（ｊｔ、ａｌ）

