【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２９億，買建行舜宇騰訊沽敏實三生製藥

《經濟通通訊社２２日專訊》港股周四窄幅高開２點，惟升幅僅最多擴至１８點，隨著本地
地產股因香港政局不穩再度受壓，加上人民幣跌勢擴大，離岸及在岸匯價均失守７﹒０８，港股
下午開市後不久即跌穿二萬六關，最多曾跌２９２點，低見２５９７７點，全日收跌２２１點或
０﹒８４％，報２６０４８點。
＊北水穩定流入＊
按額度計算，北水全日淨流入２９﹒３８億元人民幣，與上日持平。北水淨買入最多的個股
依次是建行（００９３９）、舜宇（０２３８２）及騰訊（００７００）；淨賣出最多的依次是
敏實集團（００４２５）、三生製藥（０１５３０）及融創（０１９１８）。
主板成交７８４﹒０５億元，按日增加４﹒４％，其中港股通成交９７﹒９２億元，佔總成
交１２﹒５％。
＊敏實、三生製藥績後北水撤出＊
建行繼續成為北水買入最多個股，淨流入８﹒６億元，舜宇獲１﹒８億元北水流入，１﹒５
億元北水流入騰訊。
敏實集團上半年純利８﹒９４億元，按年減少９﹒３％，惟績後仍獲大行看好，花旗及富瑞
維持「買入」評級，全日股價大漲１８﹒７％，但１﹒１億元北水趁勢流出；三生製藥半年盈利
按年減少３７﹒５％，周四股價跌４﹒９％，５５４２萬元南下資金流出。３５７１萬元北水流
出融創。（ｅｙ）