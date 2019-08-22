《美元走勢－羅明立》英鎊重要支持為１﹒２，若失守恐大幅下跌

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０６﹒６５ １０６﹒２９ １０６﹒４４

歐元╱美元 １﹒１１０９ １﹒１０７６ １﹒１１０５

英鎊╱美元 １﹒２１４８ １﹒２１０８ １﹒２１３７

美元╱瑞郎 ０﹒９８３１ ０﹒９８１４ ０﹒９８３１

美元╱港元 ７﹒８４３７ ７﹒８４００ ７﹒８４２７



《美元走勢》美聯儲發表上月議息議記錄顯示，局內委員支持減息大致上是基於三個原因，

包括商界投資減少引發的經濟活動放緩、風險管理，以及通脹溫和等。不過，局方認為應避免讓

外界以為當局開始減息周期，支持減息的委員同意，是次減息並非為未來進一步減息「預設路徑

」（Ｐｒｅｓｅｔ Ｃｏｕｒｓｅ），只能被看作是貨幣政策的一次「中期調整」（Ｍｉｄ－

ｃｙｃｌｅ Ａｄｊｕｓｔｍｅｎｔ）。

議息記錄內容與主席鮑威爾於上月議息會後發表的言論大致相同，市場解讀為鷹派立場。不

過，議息記錄公布後，利率期貨顯示９月減息０﹒２５％的機會上升至９８％。美元匯價昨日（

２１日）的變化不大，美匯指數雖然曾一度升守９８水平，其後回升至９８﹒３水平，即市阻力

主要在９８﹒４水平。

英德領袖於柏林會面，英國首相約翰遜表示英國不論達成脫歐協議與否，都會在１０月３０

日進行脫歐；德國總默克爾向約翰遜表示，將給予英國３０天時間，提出取替北愛爾蘭擔保計劃

的選擇方案，以解決目前的脫歐僵局。法國總統馬克龍則表示要為硬脫歐作準備。英德雙方會面

無突破，但這亦屬市場預期之內，所以英鎊匯價變化不大，英鎊兌美元繼續受制於１﹒２２水平

的阻力。由於英鎊無協議脫歐的機會仍然甚高，所以英鎊有進一步下跌的風險，１﹒２將會是重

要的支持，失守此支持將會令英鎊大幅下跌。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０７﹒００ １０５﹒５０ １０７﹒５０

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１１４０ １﹒１０２０ １﹒１２００

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

