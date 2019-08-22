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即市新聞

22/08/2019 16:55

《美元走勢－羅明立》英鎊重要支持為１﹒２，若失守恐大幅下跌

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒６５　　　１０６﹒２９　　　１０６﹒４４
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１０９　　　１﹒１０７６　　　１﹒１１０５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２１４８　　　１﹒２１０８　　　１﹒２１３７
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８３１　　　０﹒９８１４　　　０﹒９８３１
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４３７　　　７﹒８４００　　　７﹒８４２７

　　《美元走勢》美聯儲發表上月議息議記錄顯示，局內委員支持減息大致上是基於三個原因，
包括商界投資減少引發的經濟活動放緩、風險管理，以及通脹溫和等。不過，局方認為應避免讓
外界以為當局開始減息周期，支持減息的委員同意，是次減息並非為未來進一步減息「預設路徑
」（Ｐｒｅｓｅｔ　Ｃｏｕｒｓｅ），只能被看作是貨幣政策的一次「中期調整」（Ｍｉｄ－
ｃｙｃｌｅ　Ａｄｊｕｓｔｍｅｎｔ）。
　　議息記錄內容與主席鮑威爾於上月議息會後發表的言論大致相同，市場解讀為鷹派立場。不
過，議息記錄公布後，利率期貨顯示９月減息０﹒２５％的機會上升至９８％。美元匯價昨日（
２１日）的變化不大，美匯指數雖然曾一度升守９８水平，其後回升至９８﹒３水平，即市阻力
主要在９８﹒４水平。
　　英德領袖於柏林會面，英國首相約翰遜表示英國不論達成脫歐協議與否，都會在１０月３０
日進行脫歐；德國總默克爾向約翰遜表示，將給予英國３０天時間，提出取替北愛爾蘭擔保計劃
的選擇方案，以解決目前的脫歐僵局。法國總統馬克龍則表示要為硬脫歐作準備。英德雙方會面
無突破，但這亦屬市場預期之內，所以英鎊匯價變化不大，英鎊兌美元繼續受制於１﹒２２水平
的阻力。由於英鎊無協議脫歐的機會仍然甚高，所以英鎊有進一步下跌的風險，１﹒２將會是重
要的支持，失守此支持將會令英鎊大幅下跌。　
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０７﹒００　　　１０５﹒５０　　　１０７﹒５０
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１１４０　　　１﹒１０２０　　　１﹒１２００
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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