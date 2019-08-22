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22/08/2019 08:21

【本港經濟】陳茂波：港經濟挑戰大，須放下內部分歧矛盾「止蝕」

　　小氣候下，反修例風波颳起社會間深層次矛盾，久未平息；大氣候下，中美貿易戰狂風更巨
浪。
　　財政司司長陳茂波接受專訪時強調，目前外圍風險如同颱風直吹香港，香港已掛「三號風球
」，未來掛更高風球機會非常高，認為內外風險夾擊下，外來因素非香港可以控制，香港須先放
下內部分歧矛盾「止蝕」，尤其要停止暴力和堵塞基建。
　　陳茂波在訪問重申，上周推出１９１億元紓困措施並非針對現時政治困局，而是為未來經濟
風波做準備，港府在未來數月施政報告、財政預算案時再動態評估，或推額外措施。
《香港經濟日報》

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